Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове со 2 и по 8 сентября

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В понедельник, 2 сентября, электричества не будет на улицах Белорусская, Профсоюзная, Олимпийский, Степана, Балакирева, Костромская, Фучика и в переулке Самарский.
Во вторник ограничения введут на улицах и в переулках Борисоглебская, Иловайская, Тракторная, Технологический, Экскаваторный, Курильский.
В среду это коснется улиц Краснокурсантская, Фурмановская, Пирогова, Евдокимова, Бориславский, Погодина, Ткацкий, Краснокамский, Грибной, Инженерная, Неклиновский, Вавилова, Радиаторный.
В четверг обесточат улицы Фурмановская, Кишиневская, Нариманова, Евдокимова, Погодина, Днестровская, Мартовицкого, Симферопольская, Забайкальский, Оренбургский, Криворожская, Ликбезовский, Батумский, Краснокурсантская, Плиева, Канонерский, Пирогова, Каховская, Ольховский, Бориславский, Марксистский, Кошевого.
В пятницу свет выключат по улице Орбитальная, проспекту Космонавтов.
Ранее директор «Тагмета» призвал власти решить проблему нехватки электроэнергии и воды.