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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:10

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове со 2 и по 8 сентября

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове со 2 и по 8 сентября

31 августа 2024, 05:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в начале сентября будут проходить отключения электричества из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 2 сентября, электричества не будет на улицах Белорусская, Профсоюзная, Олимпийский, Степана, Балакирева, Костромская, Фучика и в переулке Самарский.

Во вторник ограничения введут на улицах и в переулках Борисоглебская, Иловайская, Тракторная, Технологический, Экскаваторный, Курильский.

В среду это коснется улиц Краснокурсантская, Фурмановская, Пирогова, Евдокимова, Бориславский, Погодина, Ткацкий, Краснокамский, Грибной, Инженерная, Неклиновский, Вавилова, Радиаторный.

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В четверг обесточат улицы Фурмановская, Кишиневская, Нариманова, Евдокимова, Погодина, Днестровская, Мартовицкого, Симферопольская, Забайкальский, Оренбургский, Криворожская, Ликбезовский, Батумский, Краснокурсантская, Плиева, Канонерский, Пирогова, Каховская, Ольховский, Бориславский, Марксистский, Кошевого.

В пятницу свет выключат по улице Орбитальная, проспекту Космонавтов.

Ранее директор «Тагмета» призвал власти решить проблему нехватки электроэнергии и воды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Отключение света#Донэнерго#Технические работы
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