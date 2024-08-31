Силовики нашли мужчину, угрожавшего ружьём прохожим в Ростове

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Жителей улицы Кузнечной в Ростове напугал мужчина с дробовиком на балконе. Они писали в соцсетях, что он вёл себя неадекватно и после замечаний угрожал им. На место вызвали полицию.
Правоохранителям мужчина рассказал, что просто чистил на балконе ружьё. На него, кстати, у него есть все документы. Затем он услышал шум во дворе и сделал замечание компании граждан.
«В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заключили в МВД.