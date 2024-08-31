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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Правоохранительные органы проводят проверку из-за происшествия на улице Кузнечной в Ростове

Силовики нашли мужчину, угрожавшего ружьём прохожим в Ростове

31 августа 2024, 12:17
Фото: для иллюстрации / 1MI
Правоохранительные органы проводят проверку из-за происшествия на улице Кузнечной в Ростове
Правоохранительные органы проводят проверку из-за происшествия на улице Кузнечной в Ростове, сообщили в полиции города.

Жителей улицы Кузнечной в Ростове напугал мужчина с дробовиком на балконе. Они писали в соцсетях, что он вёл себя неадекватно и после замечаний угрожал им. На место вызвали полицию.

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Правоохранителям мужчина рассказал, что просто чистил на балконе ружьё. На него, кстати, у него есть все документы. Затем он услышал шум во дворе и сделал замечание компании граждан.

«В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заключили в МВД.

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