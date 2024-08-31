Несколько улиц перекроют в Ростове-на-Дону до 31 декабря

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Причиной станут дорожные работы, которые продлятся с 17 сентября по 31 декабря. В это время нельзя будет проехать по площади Страны Советов, улицам Селиванова, Щербакова, Пригородного лесничества и переулку Кипарисовый.
Кроме того, ограничения введут в части улицы Неклиновская и переулка Радиаторный. В последнем случае речь идет об участке от Вавилова до Инженерной.
Поэтому водителям необходимо учитывать ограничения при выборе маршрутов.
До этого появилась информация, что дорогу под Западным мостом перекроют в Ростове-на-Дону с 1 сентября.
Кроме того, с начала осени пешеходам запретят ходить по Островского в Ростове.