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Несколько улиц перекроют в Ростове-на-Дону до 31 декабря

Несколько улиц перекроют в Ростове-на-Дону до 31 декабря

31 августа 2024, 05:36
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону до конца года введут ограничения движения на нескольких улицах, сообщили в департаменте автодорог.

Причиной станут дорожные работы, которые продлятся с 17 сентября по 31 декабря. В это время нельзя будет проехать по площади Страны Советов, улицам Селиванова, Щербакова, Пригородного лесничества и переулку Кипарисовый.

Кроме того, ограничения введут в части улицы Неклиновская и переулка Радиаторный. В последнем случае речь идет об участке от Вавилова до Инженерной.

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Поэтому водителям необходимо учитывать ограничения при выборе маршрутов.

До этого появилась информация, что дорогу под Западным мостом перекроют в Ростове-на-Дону с 1 сентября.

Кроме того, с начала осени пешеходам запретят ходить по Островского в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дорожные работы#Ограничения движения
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