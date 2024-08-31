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Published Сегодня, 17:46

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Updated Сегодня, 17:47

В Мясниковском районе сгорел частный жилой дом и несколько прилегающих к нему хозпостроек

Несколько зданий сгорели в Ростовской области из-за ландшафтного пожара

31 августа 2024, 17:46
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
В Мясниковском районе сгорел частный жилой дом и несколько прилегающих к нему хозпостроек

Частный дом и хозпостройки сгорели в Ростовской области из-за природного пожара

В Мясниковском районе сгорел частный жилой дом и несколько прилегающих к нему хозпостроек, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

В хуторе Султан-Салы Мясниковского района 31 августа загорелась трава. Сильный ветер перекинул пламя на частный дом и три хозяйственные постройки. Пожарным удалось локализовать открытое горение к настоящему часу, но полностью огонь не ликвидирован. Его тушат больше 20 спасателей и семь спецмашин.

Уточняется, что площадь сгоревшей травы составила 2,1 тысячи квадратным метров, а дома и построек — почти 200 квадратным метров.

В Мясниковском районе сгорел частный жилой дом и несколько прилегающих к нему хозпостроек
Видео: Картинка для иллюстрации / МЧС
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О пострадавших не сообщалось.

Это не единственный крупный природный пожар, случившийся в Ростовской области 31 августа. Ранее RostovGazeta собрала в одном материале всю информацию о сегодняшних возгораниях.

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