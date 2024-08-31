Несколько зданий сгорели в Ростовской области из-за ландшафтного пожара

В хуторе Султан-Салы Мясниковского района 31 августа загорелась трава. Сильный ветер перекинул пламя на частный дом и три хозяйственные постройки. Пожарным удалось локализовать открытое горение к настоящему часу, но полностью огонь не ликвидирован. Его тушат больше 20 спасателей и семь спецмашин.