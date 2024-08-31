Номер за 220 тысяч рублей в сутки: сколько стоит отдохнуть в Сочи осенью

В Сочи одним из знаковых мест является Морской вокзал. В течение купального сезона отсюда каждый день туристы отправляются в поездки на теплоходах, им предлагают возможность увидеть дельфинов и насладиться видами на прибрежную линию.



Зимний театр в этом городе — это всегда яркое событие, вне зависимости от того, планируете ли вы посмотреть здесь театральный спектакль или посетить музыкальный фестиваль.



Большое зеленое здание вместе с великолепным садом появилось в 1930-х годах там, где раньше находилось пустующее поместье промышленника Зензинова. Говорят, что именно эта дача была одной из самых любимых Сталина, хотя всего у него был насчитывалось 18 таких загородных домов.



Олимпийская деревня, где во время Олимпиады 2014 года заселялись атлеты со всего мира, теперь представляет собой полноценный курортный жилой район, расположенный прямо у моря. Здесь можно найти улицы, кварталы, а также различные кафе и рестораны.