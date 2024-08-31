Огонь уничтожает поля в Аксайском районе и грозит добраться до домов

Пламя полыхает неподалёку от посёлка Реконструктор в Аксайском районе. Настоящая огненная стена захватывает поля неподалёку от частных домов. В управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что пожарные расчёты уже работают на месте, а угрозы распространения огня на дома нет.