Огонь уничтожает поля в Аксайском районе и грозит добраться до домов

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Пламя полыхает неподалёку от посёлка Реконструктор в Аксайском районе. Настоящая огненная стена захватывает поля неподалёку от частных домов. В управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что пожарные расчёты уже работают на месте, а угрозы распространения огня на дома нет.
Жители, приславшие RostovGazeta кадры с места событий, переживают, что пожар всё-таки доберётся до их домов. Они насчитали только одну машину спасателей.
Это не единственный ландшафтный пожар, вспыхнувший в Ростовской области 31 августа. Ранее огонь потушили в лесу в Тарасовском районе.