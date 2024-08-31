rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Ландшафтный пожар вспыхнул в Аксайском районе Ростовской области

Огонь уничтожает поля в Аксайском районе и грозит добраться до домов

31 августа 2024, 14:48
Фото: rostovgazeta.ru
Ландшафтный пожар вспыхнул в Аксайском районе Ростовской области
Ландшафтный пожар вспыхнул в Аксайском районе Ростовской области, кадрами с места событий с RostovGazeta делятся очевидцы.

Пламя полыхает неподалёку от посёлка Реконструктор в Аксайском районе. Настоящая огненная стена захватывает поля неподалёку от частных домов. В управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что пожарные расчёты уже работают на месте, а угрозы распространения огня на дома нет.

Жители, приславшие RostovGazeta кадры с места событий, переживают, что пожар всё-таки доберётся до их домов. Они насчитали только одну машину спасателей.

Ландшафтный пожар вспыхнул в Аксайском районе Ростовской области
Видео: rostovgazeta.ru

Это не единственный ландшафтный пожар, вспыхнувший в Ростовской области 31 августа. Ранее огонь потушили в лесу в Тарасовском районе.

Читайте также:
Сотни спасателей тушат огромный лес в Ростовской области. Что известно о пожаре?В МЧС сообщили о пылающих полях и лесах в Ростовской областиЖители Каменского района пожаловались недомогание из-за пожара на нефтебазе
#Виктория Прутковская#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Огонь#Аксайский район#Тарасовский район#МЧС России#Возгорание#Тушение#Происшествия
Подпишитесь
«Дом движется»: почему жители аварийного дома на Гагарина в Гукове спят по очереди
Сегодня, 09:42
Такси, аптечки и флаг: какие законы вступят в силу в Ростовской области с 1 сентября
Сегодня, 09:25
В МЧС сообщили о пылающих полях и лесах в Ростовской области
Сегодня, 08:25
Школьник ранен после лобового ДТП в Ростовской области
Сегодня, 08:00
«По 50 человек на остановке считается?»: ростовчане высказались о запрете мероприятий
Сегодня, 07:11
Ростовчанин рассказал, как легко ловит огромных щук
Сегодня, 06:56