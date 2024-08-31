Ростов-на-Дону будет заливать дождями в День знаний

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
День знаний в этом году выпадает на 2 число. В этот день сложится жаркая погода с температурой +32 градуса и начнутся осадки.
Дождливой погода будет и в ночь на вторник, а утром станет облачно.
Со вторника до четверга ожидается облачное небо без дождей. Температура воздуха достигнет отметки +31 градус.
В пятницу, 6 сентября, температура воздуха снизится до +28 градусов, но порывистый ветер останется. По данным метеорологов, ночью возможны осадки в виде дождя.
Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя.
До этого в донской столице ливень затопил автобус.