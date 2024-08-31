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Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Ростов-на-Дону будет заливать дождями в День знаний

Ростов-на-Дону будет заливать дождями в День знаний

31 августа 2024, 05:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в понедельник, 2 сентября, могут начаться дожди и усилится ветер, сообщили синоптики.

День знаний в этом году выпадает на 2 число. В этот день сложится жаркая погода с температурой +32 градуса и начнутся осадки.

Дождливой погода будет и в ночь на вторник, а утром станет облачно.

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Со вторника до четверга ожидается облачное небо без дождей. Температура воздуха достигнет отметки +31 градус.

В пятницу, 6 сентября, температура воздуха снизится до +28 градусов, но порывистый ветер останется. По данным метеорологов, ночью возможны осадки в виде дождя.

Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя.

До этого в донской столице ливень затопил автобус.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Синоптики
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