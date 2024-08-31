Ростовчанин участвовал в нападении на свадебный микроавтобус в Подмосковье

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Четверо мужчин на нескольких машинах напали на водителя и пассажиров свадебного микроавтобуса в подмосковном Щёлково. Пострадавший водитель рассказал, что у него произошёл конфликт с нападавшими на дороге. Они начали его преследовать, угрожать оружием и заставляли остановиться.
Известно, что всего в погоне участвовали четыре машины, одна из которых — эвакуатор. Нападавшие смогли догнать свадебный микроавтобус, разбили в нём стёкла. Несколько пассажиров, в том числе дети, получили травмы.
Вскоре нападавших удалось задержать. Трое из них оказались уроженцами Чечни, ещё один — Ростовской области.
Следователи официально подтвердили возбуждение уголовного дела по статье о хулиганстве.