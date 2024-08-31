rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Четверо мужчин задержаны за нападение на свадебный микроавтобус в Подмосковье

Ростовчанин участвовал в нападении на свадебный микроавтобус в Подмосковье

31 августа 2024, 18:09
Фото: pxhere.com
Четверо мужчин задержаны за нападение на свадебный микроавтобус в Подмосковье
Четверо мужчин задержаны за нападение на свадебный микроавтобус в Подмосковье, пишет «Газета.ру».

Четверо мужчин на нескольких машинах напали на водителя и пассажиров свадебного микроавтобуса в подмосковном Щёлково. Пострадавший водитель рассказал, что у него произошёл конфликт с нападавшими на дороге. Они начали его преследовать, угрожать оружием и заставляли остановиться.

Известно, что всего в погоне участвовали четыре машины, одна из которых — эвакуатор. Нападавшие смогли догнать свадебный микроавтобус, разбили в нём стёкла. Несколько пассажиров, в том числе дети, получили травмы.

Вскоре нападавших удалось задержать. Трое из них оказались уроженцами Чечни, ещё один — Ростовской области.

Следователи официально подтвердили возбуждение уголовного дела по статье о хулиганстве.

Поездка на такси закончилась массовой дракой в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Ранее школьницам из Таганрога предъявили обвинение из-за избиения сверстницы на камеру.

Читайте также:
В Ростовской области полыхают поля и леса, пока людям угрожает стрелок с дробовикомМошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновниковВ Ростове устроили пикет из-за транспортных нововведений властей
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Московская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Подмосковье#Чечня#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области полыхают поля и леса, пока людям угрожает стрелок с дробовиком
Сегодня, 17:03
Номер за 220 тысяч рублей в сутки: сколько стоит отдохнуть в Сочи осенью
Сегодня, 16:34
В Сети появились кадры раскалённого от огня резервуара с топливом в Каменске
Сегодня, 16:06
Власти Каменского района составили для жителей памятку на случай атаки дронов
Сегодня, 13:24
Мужчина с дробовиком целится с балкона в прохожих в Ростове-на-Дону
Сегодня, 11:07
Огонь уничтожает поля в Аксайском районе и грозит добраться до домов
Сегодня, 14:48