Ростовчанин участвовал в нападении на свадебный микроавтобус в Подмосковье

Четверо мужчин на нескольких машинах напали на водителя и пассажиров свадебного микроавтобуса в подмосковном Щёлково. Пострадавший водитель рассказал, что у него произошёл конфликт с нападавшими на дороге. Они начали его преследовать, угрожать оружием и заставляли остановиться.