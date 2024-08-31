Школьник ранен после лобового ДТП в Ростовской области

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Авария произошла в пятницу, 30 августа, на трассе «Сальск — Новый Егорлык — Яшалта». 16-летний водитель ВА3-21074 решил совершить обгон, но не убедился в безопасности манёвра. В результате машина влетела в ехавшую во встречном направлении LADA XRAY.
Удар авто был настолько сильным, что LADA перевернулась на бок. Травмы в аварии получил 36-летний водитель LADA и 15-летний пассажир ВАЗ. Они сейчас находится в больнице.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.