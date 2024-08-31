Школьник ранен после лобового ДТП в Ростовской области

Авария произошла в пятницу, 30 августа, на трассе «Сальск — Новый Егорлык — Яшалта». 16-летний водитель ВА3-21074 решил совершить обгон, но не убедился в безопасности манёвра. В результате машина влетела в ехавшую во встречном направлении LADA XRAY.