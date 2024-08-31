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Два человека пострадали в ДТП в Сальском районе

Школьник ранен после лобового ДТП в Ростовской области

31 августа 2024, 08:00
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Два человека пострадали в ДТП в Сальском районе

Подросток ранен после лобового ДТП в Сальском районе Ростовской области

Два человека пострадали в ДТП в Сальском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла в пятницу, 30 августа, на трассе «Сальск — Новый Егорлык — Яшалта». 16-летний водитель ВА3-21074 решил совершить обгон, но не убедился в безопасности манёвра. В результате машина влетела в ехавшую во встречном направлении LADA XRAY.

Удар авто был настолько сильным, что LADA перевернулась на бок. Травмы в аварии получил 36-летний водитель LADA и 15-летний пассажир ВАЗ. Они сейчас находится в больнице.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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Ранее школьник и взрослый пострадали в ДТП с внедорожником в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#ДТП#Транспорт#Сальский район#Происшествия
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