Сотни спасателей тушат огромный лес в Ростовской области. Что известно о пожаре?

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Пламя в Тарасовском районе вспыхнуло дважды утром субботы, 31 августа. Сначала возгорание произошло в Зеленовском сельском поселении на землях лесного хозяйства. Спасатели зафиксировали 38 гектаров верхового и 60 гектаров низового пожара.
Затем в районе хутора Нижние Грачики вспыхнул лес. Огонь охватил 98,9 гектара земли. Чтобы справиться с пламенем, пришлось привлечь 214 спасателей и 89 единиц техники.
К настоящему часу объявлена ликвидация огня.
Спасатели ранее напоминали о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области на фоне жары и отсутствия осадков. Они сообщали, что только за сутки в регионе произошли 27 ландшафтных пожаров. В МЧС призвали местных жителей быть осторожнее в обращении с огнём в лесах и полях.