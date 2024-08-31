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В Тарасовском районе Ростовской области на огромной площади сгорел лес

Сотни спасателей тушат огромный лес в Ростовской области. Что известно о пожаре?

31 августа 2024, 10:01
Фото: 1MI
В Тарасовском районе Ростовской области на огромной площади сгорел лес

Две сотни спасателей тушат огромный лесной пожар в Ростовской области

В Тарасовском районе Ростовской области на огромной площади сгорел лес, сообщили в Отделе по делам ГО и ЧС муниципалитета.

Пламя в Тарасовском районе вспыхнуло дважды утром субботы, 31 августа. Сначала возгорание произошло в Зеленовском сельском поселении на землях лесного хозяйства. Спасатели зафиксировали 38 гектаров верхового и 60 гектаров низового пожара.

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Затем в районе хутора Нижние Грачики вспыхнул лес. Огонь охватил 98,9 гектара земли. Чтобы справиться с пламенем, пришлось привлечь 214 спасателей и 89 единиц техники.

К настоящему часу объявлена ликвидация огня.

Спасатели ранее напоминали о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области на фоне жары и отсутствия осадков. Они сообщали, что только за сутки в регионе произошли 27 ландшафтных пожаров. В МЧС призвали местных жителей быть осторожнее в обращении с огнём в лесах и полях.

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