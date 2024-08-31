Сотни спасателей тушат огромный лес в Ростовской области. Что известно о пожаре?

Затем в районе хутора Нижние Грачики вспыхнул лес. Огонь охватил 98,9 гектара земли. Чтобы справиться с пламенем, пришлось привлечь 214 спасателей и 89 единиц техники.



К настоящему часу объявлена ликвидация огня.



Спасатели ранее напоминали о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области на фоне жары и отсутствия осадков. Они сообщали, что только за сутки в регионе произошли 27 ландшафтных пожаров. В МЧС призвали местных жителей быть осторожнее в обращении с огнём в лесах и полях.