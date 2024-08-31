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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

31 августа 2024, 04:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе начнет снижаться температура воздуха, рассказали в Гидрометцентре.

В субботу будет облачно, а в воскресенье выглянет солнце. Средняя температура составит +33 градуса, а ветер усилится до 8 метров в секунду.

В понедельник, 2 сентября, будет +32 градуса и пройдут дожди. Они должны завершиться только утром 3 числа.

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Со вторника по четверг вернется облачная погода, осадков не будет. Термометры покажут +31 градус.

В пятницы, 6 сентября, температура упадет до +28 градусов. Сильный ветер при этом сохранится. По информации синоптиков, в ночное время могут пройти дожди.

Ранее свыше 20 растений упали в Ростове, а причиной тогда стал ураганный ветер.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики
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