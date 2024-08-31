Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В субботу будет облачно, а в воскресенье выглянет солнце. Средняя температура составит +33 градуса, а ветер усилится до 8 метров в секунду.
В понедельник, 2 сентября, будет +32 градуса и пройдут дожди. Они должны завершиться только утром 3 числа.
Со вторника по четверг вернется облачная погода, осадков не будет. Термометры покажут +31 градус.
В пятницы, 6 сентября, температура упадет до +28 градусов. Сильный ветер при этом сохранится. По информации синоптиков, в ночное время могут пройти дожди.
Ранее свыше 20 растений упали в Ростове, а причиной тогда стал ураганный ветер.