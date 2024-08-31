Такси, аптечки и флаг: какие законы вступят в силу в Ростовской области с 1 сентября

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Нововведения коснутся вывешивания флага страны. Если раньше обязательно вывешивать флаг должны были только в общеобразовательных учреждениях, то теперь это касается детских садов, колледжей и вузов.
Вступают в силу и законы, направленные на защиту прав людей с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября запрещено высаживать инвалидов первой группы из общественного транспорта без сопровождения, если у них нет соцкарты или возможности оплатить проезд. Помимо этого, работодателям со штатом сотрудников более 35 человек устанавливается квота на приём инвалидов в размере 2–4% от общего числа работников.
Также ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний. Данные о тех из них, у кого аннулированы лицензии, будут вносить в реестр дисквалифицированных лиц, которые не смогут создавать новые компании до исключения информации из реестра.
Защитят и права российских работников, которые трудятся сверхурочно. Работодателей обязали рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу на основе зарплаты сотрудников.
С сентября вводятся и новые законы для сферы такси. Перевозчиков такси обяжут страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.
Также Минздрав определит комплекс мероприятий по оказанию первой помощи. В аптечке на этот случай разрешат хранить медикаменты, а не только перевязочные материалы и средства защиты.
Наконец, с сентября государственные информационные системы обязаны пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи серверы находятся только в России и зарегистрированы на российское юрлицо.
Ранее в Ростовской области масштабно ужесточили контроль за мигрантами.