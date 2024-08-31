Такси, аптечки и флаг: какие законы вступят в силу в Ростовской области с 1 сентября

Вступают в силу и законы, направленные на защиту прав людей с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября запрещено высаживать инвалидов первой группы из общественного транспорта без сопровождения, если у них нет соцкарты или возможности оплатить проезд. Помимо этого, работодателям со штатом сотрудников более 35 человек устанавливается квота на приём инвалидов в размере 2–4% от общего числа работников.