rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Несколько новых законов вступят в силу в России в сентябре

Такси, аптечки и флаг: какие законы вступят в силу в Ростовской области с 1 сентября

31 августа 2024, 09:25
Фото: 1MI
Несколько новых законов вступят в силу в России в сентябре

В Госдуме уточнили, какие законы вступят в силу в Ростовской области 1 сентября

Несколько новых законов вступят в силу в России в сентябре, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Нововведения коснутся вывешивания флага страны. Если раньше обязательно вывешивать флаг должны были только в общеобразовательных учреждениях, то теперь это касается детских садов, колледжей и вузов.

Вступают в силу и законы, направленные на защиту прав людей с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября запрещено высаживать инвалидов первой группы из общественного транспорта без сопровождения, если у них нет соцкарты или возможности оплатить проезд. Помимо этого, работодателям со штатом сотрудников более 35 человек устанавливается квота на приём инвалидов в размере 2–4% от общего числа работников.

В Шахтах водитель автобуса зажал дверями женщину-инвалида и протащил по дороге
Узнать подробнее

Также ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний. Данные о тех из них, у кого аннулированы лицензии, будут вносить в реестр дисквалифицированных лиц, которые не смогут создавать новые компании до исключения информации из реестра.

Защитят и права российских работников, которые трудятся сверхурочно. Работодателей обязали рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу на основе зарплаты сотрудников.

Стало известно, сколько работодатели готовы платить жителям Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

С сентября вводятся и новые законы для сферы такси. Перевозчиков такси обяжут страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

Также Минздрав определит комплекс мероприятий по оказанию первой помощи. В аптечке на этот случай разрешат хранить медикаменты, а не только перевязочные материалы и средства защиты.

Наконец, с сентября государственные информационные системы обязаны пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи серверы находятся только в России и зарегистрированы на российское юрлицо.

Ранее в Ростовской области масштабно ужесточили контроль за мигрантами.

Читайте также:
Стало известно, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентябряМошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновниковТолпа избила инвалида-колясочника в Ростове, заступившегося за прохожих
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вячеслав Володин#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
«Дом движется»: почему жители аварийного дома на Гагарина в Гукове спят по очереди
Сегодня, 09:42
В МЧС сообщили о пылающих полях и лесах в Ростовской области
Сегодня, 08:25
Школьник ранен после лобового ДТП в Ростовской области
Сегодня, 08:00
«По 50 человек на остановке считается?»: ростовчане высказались о запрете мероприятий
Сегодня, 07:11
Ростовчанин рассказал, как легко ловит огромных щук
Сегодня, 06:56