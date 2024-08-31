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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

За сутки в Ростовской области произошли 27 ландшафтных пожаров

В МЧС сообщили о пылающих полях и лесах в Ростовской области

31 августа 2024, 08:25
Фото: 1MI
За сутки в Ростовской области произошли 27 ландшафтных пожаров
За сутки в Ростовской области произошли 27 ландшафтных пожаров, поделились в региональном управлении МЧС.

В Ростовской области сохраняется самый высокий класс пожарной опасности. Жара и отсутствие осадков уже стали причиной множества возгораний. Только за одни сутки в регионе произошли 27 природных пожаров. Их общая площадь превысила семь тысяч квадратных метров.

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Спасатели просят жителей соблюдать хотя бы минимальные правила безопасности. В период чрезвычайной пожароопасности лучше вообще отменить выезды на природу, не разводить костры и не сжигать мусор.

Ранее режим повышенной готовности ввели для пожарно-спасательных отрядов в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Огонь#МЧС России#Возгорание#Тушение#Происшествия
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