В МЧС сообщили о пылающих полях и лесах в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Ростовской области сохраняется самый высокий класс пожарной опасности. Жара и отсутствие осадков уже стали причиной множества возгораний. Только за одни сутки в регионе произошли 27 природных пожаров. Их общая площадь превысила семь тысяч квадратных метров.
Спасатели просят жителей соблюдать хотя бы минимальные правила безопасности. В период чрезвычайной пожароопасности лучше вообще отменить выезды на природу, не разводить костры и не сжигать мусор.
Ранее режим повышенной готовности ввели для пожарно-спасательных отрядов в Ростовской области.