В МЧС сообщили о пылающих полях и лесах в Ростовской области

В Ростовской области сохраняется самый высокий класс пожарной опасности. Жара и отсутствие осадков уже стали причиной множества возгораний. Только за одни сутки в регионе произошли 27 природных пожаров. Их общая площадь превысила семь тысяч квадратных метров.