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В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятие с участием более 50 человек

В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек

31 августа 2024, 04:12
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятие с участием более 50 человек
Губернатор Ростовской области запретил все развлекательные мероприятия вне помещений, если число участников превышает 50 человек. Соответствующий документ размещен на официальном портале донского правительства.

Так, с 30 августа 2024 года в Ростовской области запрещается организация и проведение любых мероприятий на открытом воздухе. Однако ограничение действует только на мероприятия с участием более 50 человек.

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Добавим, что запрет коснулся и спортивных мероприятий. Все соревнования на открытых пространствах пройдут без зрителей.

Ограничения, по информации региональных властей, были введены в целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в соответствии с указом Президента России о введении в регионе режима среднего уровня реагирования.

Ранее стало известно, что в донской столице могут отменить концерты звезд из-за распоряжения губернатора Василия Голубева.

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