В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Так, с 30 августа 2024 года в Ростовской области запрещается организация и проведение любых мероприятий на открытом воздухе. Однако ограничение действует только на мероприятия с участием более 50 человек.
Добавим, что запрет коснулся и спортивных мероприятий. Все соревнования на открытых пространствах пройдут без зрителей.
Ограничения, по информации региональных властей, были введены в целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в соответствии с указом Президента России о введении в регионе режима среднего уровня реагирования.
Ранее стало известно, что в донской столице могут отменить концерты звезд из-за распоряжения губернатора Василия Голубева.