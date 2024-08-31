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В Ростове прошёл пикет против демонтажа троллейбусной сети на проспекте Стачки

В Ростове устроили пикет из-за транспортных нововведений властей

31 августа 2024, 15:51
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Ростове прошёл пикет против демонтажа троллейбусной сети на проспекте Стачки
В Ростове прошёл пикет против демонтажа троллейбусной сети на проспекте Стачки, сообщили активисты сообщества «Урбанистика — Ростов-на-Дону».

Согласованный пикет провели ростовчане, чтобы отстоять троллейбусную сеть на проспекте Стачки в Ростове. Ранее власти анонсировали, что троллейбусы уберут с проспекта, а их маршрут будут дублировать электробусы.

Активисты и обычные ростовчане не согласились с таким решением чиновников. Многие пользуются троллейбусом №10 на Стачках. К тому же электробусы, по мнению активистов, должны заменять дизельные автобусы, а не экологичные троллейбусы.

«Электробусы не должны заменять троллейбусы, а должны заменить автобусы», — говорит участник пикета Илья Наздрашов.

«В будущем дорогие подарки от государства в виде электробусов могут закончиться, а за свои деньги гораздо дешевле покупать электробусы с автономным ходом. Поэтому сносить контактную сеть на Западном категорически нельзя», — уверен урбанист Артемий Зайцев.

В Ростове прошёл пикет против демонтажа троллейбусной сети на проспекте Стачки
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Урбанистика — Ростов-на-Дону»

Ликвидировать линию троллейбусов власти рассчитывали уже в следующем году. Контактная сеть должна исчезнуть на участке проспекта Стачки от остановки ВОС до улицы Тружеников.

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