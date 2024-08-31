В Ростове устроили пикет из-за транспортных нововведений властей

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Согласованный пикет провели ростовчане, чтобы отстоять троллейбусную сеть на проспекте Стачки в Ростове. Ранее власти анонсировали, что троллейбусы уберут с проспекта, а их маршрут будут дублировать электробусы.
Активисты и обычные ростовчане не согласились с таким решением чиновников. Многие пользуются троллейбусом №10 на Стачках. К тому же электробусы, по мнению активистов, должны заменять дизельные автобусы, а не экологичные троллейбусы.
«Электробусы не должны заменять троллейбусы, а должны заменить автобусы», — говорит участник пикета Илья Наздрашов.
«В будущем дорогие подарки от государства в виде электробусов могут закончиться, а за свои деньги гораздо дешевле покупать электробусы с автономным ходом. Поэтому сносить контактную сеть на Западном категорически нельзя», — уверен урбанист Артемий Зайцев.
Ликвидировать линию троллейбусов власти рассчитывали уже в следующем году. Контактная сеть должна исчезнуть на участке проспекта Стачки от остановки ВОС до улицы Тружеников.