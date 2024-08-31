В Ростовской области полыхают поля и леса, пока людям угрожает стрелок с дробовиком

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В управлении МЧС напомнили, что в Ростовской области сохраняется самый высокий класс пожарной опасности. Жара и отсутствие осадков уже стали причиной множества возгораний.
31 августа пожары полыхали в Тарасовском районе. Там на площади в почти 100 гектаров загорелся лес. Огонь тушили больше 200 спасателей и десятки единиц техники. Пламя удалось ликвидировать, никто не пострадал.
Затем пожар зафиксировали в Аксайском районе Ростовской области. Пламя охватило поля. Огненная стена находится недалеко от частных жилых домов. На месте работают спасатели.
Наконец, ещё один пожар произошёл в хуторе Султан-Салы. Там загорелась трава. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на хозпостройки и два частных дома. Пожарные пытаются не допустить дальнейшего распространения огня.
Жителей улицы Кузнечной в Ростове напугал пенсионер с дробовиком на балконе. Они писали в соцсетях, что он вёл себя неадекватно и после замечаний угрожал им. На место происшествия вызвали полицию.
Правоохранителям мужчина рассказал, что лишь чистил на балконе ружьё. Он предъявил документы на владение оружием полицейским. Со слов пенсионера, он услышал шум во дворе, выглянул на балкон с дробовиком и сделал замечание компании граждан.
По факту происшествия проводится проверка и предварительное расследование.
«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заключили в МВД.
Согласованный пикет провели ростовчане, чтобы отстоять троллейбусную сеть на проспекте Стачки. Ранее власти анонсировали, что троллейбусы уберут с проспекта, а их маршрут продублируют электробусы.
Активисты и простые ростовчане не согласились с таким решением чиновников. Многие пользуются троллейбусом №10 на Стачках. К тому же электробусы, по мнению активистов, должны заменять дизельные автобусы, а не экологичные троллейбусы.