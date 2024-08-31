В Ростовской области спустя год нашли пропавшую мать двоих детей

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
32-летняя мама двоих детей Алёна Белан ушла из дома в ноябре прошлого года, оставив предсмертную записку. В ней она попросила родственников развеять свой прах над Доном и забрать у мужа детей. На связь она больше не выходила.
Женщину искали полиция и волонтёры. Белан даже объявили в федеральный розыск. В ходе поисков зафиксировать местоположение Алёны смогли один раз. На вокзале в Невинномысске Ставропольского края она включила свой телефон.
Мать девушки на телевидении рассказывала, что подозревает в исчезновении дочери её мужа. Она утверждала, что супруг бил Алёну и требовал деньги. К тому же он оказался против общения бабушки с детьми.
На днях отчим пропавшей сообщил о том, что её нашли в соседнем городе. По его словам, «у неё был психологический срыв». Сейчас ей помогают психологи. Теперь семья планирует забрать детей Алёны у мужа.
Ранее в Дубае заметили девушку, похожую на пропавшую несколько месяцев назад спортсменку из Ростова Анну Цомартову.