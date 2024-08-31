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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

В Ростовской области спустя год нашли живой пропавшую без вести Алёну Белан

В Ростовской области спустя год нашли пропавшую мать двоих детей

31 августа 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области спустя год нашли живой пропавшую без вести Алёну Белан
В Ростовской области спустя год нашли живой пропавшую без вести Алёну Белан, пишет Donday.

32-летняя мама двоих детей Алёна Белан ушла из дома в ноябре прошлого года, оставив предсмертную записку. В ней она попросила родственников развеять свой прах над Доном и забрать у мужа детей. На связь она больше не выходила.

Женщину искали полиция и волонтёры. Белан даже объявили в федеральный розыск. В ходе поисков зафиксировать местоположение Алёны смогли один раз. На вокзале в Невинномысске Ставропольского края она включила свой телефон.

Мать девушки на телевидении рассказывала, что подозревает в исчезновении дочери её мужа. Она утверждала, что супруг бил Алёну и требовал деньги. К тому же он оказался против общения бабушки с детьми.

На днях отчим пропавшей сообщил о том, что её нашли в соседнем городе. По его словам, «у неё был психологический срыв». Сейчас ей помогают психологи. Теперь семья планирует забрать детей Алёны у мужа.

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Ранее в Дубае заметили девушку, похожую на пропавшую несколько месяцев назад спортсменку из Ростова Анну Цомартову.

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