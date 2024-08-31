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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Памятку с порядком действий при обнаружении БПЛА опубликовали в своём сообществе ВКонтакте власти Каменского района

Власти Каменского района составили для жителей памятку на случай атаки дронов

31 августа 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney
Памятку с порядком действий при обнаружении БПЛА опубликовали в своём сообществе ВКонтакте власти Каменского района
Памятку с порядком действий при обнаружении БПЛА опубликовали в своём сообществе ВКонтакте власти Каменского района.

Жителей района просят строго следоваться правилам безопасности во время атаки беспилотников. В первую очередь нужно позвонить по номеру экстренных служб и сообщить о времени, месте и направлении полёта дрона. Ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться его сбить, а также трогать уже упавший беспилотник.

Также власти в памятке разъяснили, чем отличаются дроны самолётного типа от дронов вертолётного типа. Первый, действительно, напоминает маленький самолёт. У него тарахтит мотор и его легко заметить в небе. Беспилотники вертолётного типа, скорее, жужжат, а не тарахтят. Заметить их в небе сложнее. Также таких дронов может быть сразу несколько.

Памятка на случай атаки БПЛАПамятка на случай атаки БПЛА
Памятка на случай атаки БПЛА
Фото: Администрация Каменского района Ростовской области

В Каменском районе до сих пор тушат пожар на нефтебазе, вспыхнувший после атаки беспилотников несколько дней назад. Из-за густого дыма жители стали чаще жаловаться на недомогание.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Нефть#Огонь#Топливо#Беспилотники#Каменский район#Атака БПЛА#Возгорание#Нефтебаза#Тушение#Происшествия
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