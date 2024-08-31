Власти Каменского района составили для жителей памятку на случай атаки дронов

Также власти в памятке разъяснили, чем отличаются дроны самолётного типа от дронов вертолётного типа. Первый, действительно, напоминает маленький самолёт. У него тарахтит мотор и его легко заметить в небе. Беспилотники вертолётного типа, скорее, жужжат, а не тарахтят. Заметить их в небе сложнее. Также таких дронов может быть сразу несколько.