Власти Каменского района составили для жителей памятку на случай атаки дронов

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Жителей района просят строго следоваться правилам безопасности во время атаки беспилотников. В первую очередь нужно позвонить по номеру экстренных служб и сообщить о времени, месте и направлении полёта дрона. Ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться его сбить, а также трогать уже упавший беспилотник.
Также власти в памятке разъяснили, чем отличаются дроны самолётного типа от дронов вертолётного типа. Первый, действительно, напоминает маленький самолёт. У него тарахтит мотор и его легко заметить в небе. Беспилотники вертолётного типа, скорее, жужжат, а не тарахтят. Заметить их в небе сложнее. Также таких дронов может быть сразу несколько.
В Каменском районе до сих пор тушат пожар на нефтебазе, вспыхнувший после атаки беспилотников несколько дней назад. Из-за густого дыма жители стали чаще жаловаться на недомогание.