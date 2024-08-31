«Вся Нихичевань знала»: известный ростовский ученый-политолог Валерий Доманов

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
К сожалению, Валерий Георгиевич рано ушел из жизни. Ему был всего 51 год.
Но многие ростовчане и, конечно, ученики хранят добрую память об этом талантливом человеке. Я же Валерия Георгиевича знал не только как известного ученого, он был еще и моим товарищем.
Валерий Доманов со своей семьей жил в Нахичевани. А у нас в Нахичевани друг друга знают почти все. И часто соседи являются еще и родственниками.
Я нередко бывал в доме у Валерия, а он приходил ко мне в гости. Помните песню «Вася» группы «Браво»? Там есть такие слова: «Ну кто его не знает?» Так вот Валеру Доманова в Нахичевани знали все. В то время, в начале девяностых годов минувшего столетия, все жители нашей страны были невероятно политически активны. А Валерий уже тогда был ярким ученым-политологом.
А еще он вместе с другим моим товарищем Андреем занимался бизнесом. Но он тоже был связан с образованием.
Они работали в одной фирме, которая организовывала обучение иностранных студентов.
Валерий Георгиевич обладал хорошим чувством юмора. Моего друга Андрея он со своей женой называл «кузеном». Почему кузеном? А потому что Андрей был двоюродным братом супруги Доманова. Как вы помните, я писал уже, что у нас в Нахичевани почти все друг друга знали или были родственниками.
Помню, Андрей решил жениться. Спросил совета у Валеры. Что ему делать? Жениться или не жениться?
Валера задумался на минуту, а потом ответил:
− Кузен, поступай, как знаешь. Подобный вопрос задали Сократу его ученики. Он им ответил: «Поступайте, как хотите. Все равно раскаетесь». Но знай, если женишься удачно, то будешь счастливым мужем и мужчиной, а если неудачно − станешь философом.
Подобные шутки не всегда хорошо понимали иностранные студенты. Например, арабы, которые еще плохо знали русский язык. Помню, как-то Андрей с Валерой встречали студентов из Марокко. Разместили их в общежитии, затем повели в кафе кормить. Студенты спиртного не пили, зато его пили встречающие. После третьей рюмки пьющим стало весело. Валера поинтересовался у марокканцев:
− Кто станет королем вашей страны после смерти Хасана II?
Тогда королем Марокко был Хасан II. Марокканские студенты начали живо обсуждать между собой вопросы королевского престолонаследия. Но Валера их перебил и невозмутимо сказал:
− А вот я знаю, кто будет королем Марокко после Хасана II.
− Кто? Кто? − стали интересоваться марокканцы.
− Как кто? Хасан III.
Все смеялись от души. Но арабы шутки не поняли. Они искренне хотели понять, кто такой Хасан III.
Кстати, король Хасан II правил в Марокко с 1961-го до своей смерти в 1999 году. Затем королем стал Мухаммед VI бен аль-Хасан. Но не об этом речь.
Был еще один незабываемый случай, связанный с Валерием. Помню, как-то мы с друзьями весело отмечали отъезд моих родителей в санаторий в Кисловодск. Тогда у меня в доме на 23-й линии собралось немало друзей. Мы во дворе жарили шашлык, пили домашнее вино. Было весело и прекрасно. Но мой товарищ Петя в тот день был чем-то опечален. Его решил развеселить другой мой товарищ Паша.
Паша человек неординарный. И шутки у него бывают необычными. В тот год в нашей стране шли выборы президента. Ельцина выбирали на второй срок. Об этих выборах тогда везде только и говорили: по телевизору, на работе. Наш город посетил Горбачев.
Паша обладает талантом пародировать голоса. Его конек − это голоса политических лидеров. Павел позвонил Петиному папе и голосом Горбачева сказал, что Петя − его друг и личный представитель в нашем городе. Самое удивительное то, что Петин папа в это поверил. Потом мы долго ему объясняли по телефону, что это была шутка.
Когда Петин папа все-таки понял, что это был розыгрыш, то долго смеялся вместе с нами. Но Пете не было весело. Он был зол на Пашу.
Тогда Валера сказал Пете:
− Петя, ты получил отличную политическую рекламу. Теперь почти вся Нахичевань знает, что ты друг Горбачева и его личный представитель в Ростове. У тебя остался один выход. Идти депутатом в Государственную Думу. Нахичевань с тобой. Я тебя поддержу как политолог.
К сожалению, а может быть, и к счастью, Петя так и не стал депутатом Государственной Думы. Зато я с друзьями об этом случае вспоминаю часто. А еще я запомнил слова Валерия, которые он сказал тогда:
− Великая актриса Вера Марецкая говорила не менее выдающейся актрисе Надежде Румянцевой: «Распространяйте о себе хорошие слухи. Источник забудется, а смысл останется».
Валерий Георгиевич Доманов был ярким, неординарным, добрым человеком, любящим мужем, прекрасным семьянином, крупным ученым, воспитавшим не одно поколение учеников.
Я уверен, что добрая память об этом светлом человеке останется в сердцах всех тех людей, кто знал его близко.
Лично я никогда не забуду ни Валерия Георгиевича, ни его добрые шутки, ни нашу веселую жизнь в те «лихие» девяностые годы.
Почти всегда, когда говорю о своей молодости, с улыбкой вспоминаю своих нахичеванских друзей и, конечно, Валерия Доманова.
Георгий Багдыков