«Вся Нихичевань знала»: известный ростовский ученый-политолог Валерий Доманов

Я нередко бывал в доме у Валерия, а он приходил ко мне в гости. Помните песню «Вася» группы «Браво»? Там есть такие слова: «Ну кто его не знает?» Так вот Валеру Доманова в Нахичевани знали все. В то время, в начале девяностых годов минувшего столетия, все жители нашей страны были невероятно политически активны. А Валерий уже тогда был ярким ученым-политологом.