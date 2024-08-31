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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Жители Новошахтинска обвинили пьяного водителя в ДТП со сбитыми людьми

Жители Новошахтинска обвинили пьяного водителя в ДТП со сбитыми людьми

31 августа 2024, 06:27
Фото: 1MI
В Новошахтинске пьяный водитель иномарки сбил людей, которые пытались его остановить, сообщается в Telegram в группе «Ростов главный — Ростов новости — 161».

По информации очевидцев, автолюбитель сбил несколько человек, после чего молодые люди попытались остановить пьяного водителя. Но последний протащил одного из них по асфальту, а второго переехал.

Канал пишет, что один из пострадавших скончался. Но официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.

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Теперь автор просит откликнуться очевидцев происшествия. Между тем, в Интернете появилось видео, на котором показан момент аварии.

Видео: Ростов главный — Ростов новости — 161 — тг

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До этого легковушка влетела в машину реанимации в центре Ростова.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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