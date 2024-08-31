Жители Новошахтинска обвинили пьяного водителя в ДТП со сбитыми людьми

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По информации очевидцев, автолюбитель сбил несколько человек, после чего молодые люди попытались остановить пьяного водителя. Но последний протащил одного из них по асфальту, а второго переехал.
Канал пишет, что один из пострадавших скончался. Но официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.
Теперь автор просит откликнуться очевидцев происшествия. Между тем, в Интернете появилось видео, на котором показан момент аварии.
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