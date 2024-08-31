Жителям Ростовской области назвали самый популярный китайский авто с пробегом

Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в Авито, рассказал, что предложений на китайские авто с пробегом стало гораздо больше, чем в прошлом году. Популярность автомобилей с пробегом из Китая объясняется тем, что они предлагают большее оснащение и функционал, чем у европейских и японских аналогов по той же стоимости.