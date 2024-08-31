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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Жителям Ростовской области назвали самый популярный китайский авто с пробегом

Жителям Ростовской области назвали самый популярный китайский авто с пробегом

31 августа 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты Авито Авто проанализировали данные спроса, предложения и средней цены на китайские автомобили с пробегом в Ростовской области 2024 году. Спрос на такие машины за первые семь месяцев увеличился на 2,5%, а самой популярной моделью стал Geely Monjaro.

В период с января по июль 2024 года спрос на китайские авто с пробегом в Ростовской области вырос на 2,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом количество предложений увеличилось на 84,4%, а средняя цена за иномарку составила 2 300 000 рублей.

Лидирующую позицию среди моделей по спросу занял кроссовер Geely Monjaro с долей 6,59%. Следом за ним идет LIFAN Solano с показателем 6,08%, а на третьей позиции оказался Chery Tiggo T11 (5,95%). В пятерку лидеров по спросу также вошли Chery Amulet (A15) и Geely Emgrand EC7.

Среди моделей по доле в предложении на первом месте также оказался Geely Monjaro. Второе и третье место с минимальным отрывом друг от друга заняли соответственно LIFAN Solano и Geely Coolray. Замыкают пятерку лидеров Chery Tiggo T11 и LIFAN X60.

Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в Авито, рассказал, что предложений на китайские авто с пробегом стало гораздо больше, чем в прошлом году. Популярность автомобилей с пробегом из Китая объясняется тем, что они предлагают большее оснащение и функционал, чем у европейских и японских аналогов по той же стоимости.

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