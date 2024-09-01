Больше 40 ландшафтных пожаров вспыхнули в Ростовской области 31 июля

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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За сутки 31 августа сотрудники МЧС зафиксировали за территории донского региона 42 ландшафтных пожара. Все они были успешно ликвидированы.
Добавим, что общая площадь пожаров составила более 38,5 тысячи квадратных метров.
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До этого в результате атаки беспилотников загорелось нефтехранилище под Каменском в донском регионе. Огонь не могли потушить несколько дней, а местные жители жаловались на плохое самочувствие из-за гари.