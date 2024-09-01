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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Ростовской области за 24 часа вспыхнуло более 40 ландшафтных пожаров

Больше 40 ландшафтных пожаров вспыхнули в Ростовской области 31 июля

1 сентября 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области за 24 часа вспыхнуло более 40 ландшафтных пожаров
В последний день лета территории Ростовской области охватили сразу 42 пожара, сообщает региональное МЧС России.

За сутки 31 августа сотрудники МЧС зафиксировали за территории донского региона 42 ландшафтных пожара. Все они были успешно ликвидированы.

Добавим, что общая площадь пожаров составила более 38,5 тысячи квадратных метров.

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Читайте также о том, что недавно природное возгорание охватило 250 тысяч квадратов в Миллеровском районе Ростовской области.

До этого в результате атаки беспилотников загорелось нефтехранилище под Каменском в донском регионе. Огонь не могли потушить несколько дней, а местные жители жаловались на плохое самочувствие из-за гари.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Пожар#Ландшафтные пожары#Огонь#МЧС России#Возгорание#Тушение#Происшествия
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