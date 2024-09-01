Часть дороги перекрыли из-за пожара в этнопарке «Кумжа» в Ростове

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Ростове-на-Дону горит ресторан в этнопарке «Кумжа», расположенный по адресу улица Кумженская, 1ж. В настоящий момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров.
На тушение заведения брошены все силы служб экстренного реагирования. Кроме того, из-за пожара перекрыли одну полосу автодороги вблизи комплекса. Временно организовано реверсивное движение транспорта.
Добавим, что информации о причинах возгорания не поступало. Пострадавших нет.
Ранее появились кадры полыхающего ресторана в этнопарке «Кумжа» в донской столице.