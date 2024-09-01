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Published Сегодня, 08:13

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Часть дороги перекрыли из-за пожара в этнопарке «Кумжа» в Ростове

Часть дороги перекрыли из-за пожара в этнопарке «Кумжа» в Ростове

1 сентября 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney
Часть дороги перекрыли из-за пожара в этнопарке «Кумжа» в Ростове
Из-за пожара на участке дороги в районе улицы Кумженская перекрыли одну полосу движения, сообщает горадминистрация в телеграм-канале.

В Ростове-на-Дону горит ресторан в этнопарке «Кумжа», расположенный по адресу улица Кумженская, 1ж. В настоящий момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров.

На тушение заведения брошены все силы служб экстренного реагирования. Кроме того, из-за пожара перекрыли одну полосу автодороги вблизи комплекса. Временно организовано реверсивное движение транспорта.

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Добавим, что информации о причинах возгорания не поступало. Пострадавших нет.

Ранее появились кадры полыхающего ресторана в этнопарке «Кумжа» в донской столице.

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