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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

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Updated Сегодня, 15:54

В Ростове-на-Дону в ДТП с участием такси пострадали четыре человека

Четыре пассажира пострадали в ДТП с такси в Ростове-на-Дону

1 сентября 2024, 15:52
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону в ДТП с участием такси пострадали четыре человека
В Ростове-на-Дону такси врезалось в легковой автомобиль, в результате пострадали четыре человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Утром 1 сентября в донской столице произошло серьезное ДТП. 31-летний водитель Volkswagen Polo двигался по дороге проспекта Стачки. При повороте на перекрестке в районе дома № 190 «а» он столкнулся с легковым автомобилем Škoda Octavia под управлением 45-летнего дончанина. Водительскую сторону Volkswagen сильно вмяло. Прохожие отмечают, что очевидцам пришлось самостоятельно вытаскивать девушку.

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В Ростове-на-Дону в ДТП с участием такси пострадали четыре человека
Видео: УГИБДД по Ростовской области

В аварии пострадали два человека из Volkswagen Polo — 34 и 37 лет, а также два пассажира Škoda Octavia — 54 и 20 лет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

До этого школьник был сильно ранен после лобового ДТП в Ростовской области.

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