Дожди надвигаются на Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В первые дни сентября ожидается комфортная погода. Так, например, в воскресенье, 1 сентября, будет переменная облачность. В течение дня воздух прогреется до +31 градуса, а ночью показатели опустятся до +21 градуса. Будет сильный ветер до 15 метров в секунду. После 21.00 мск может пройти небольшой дождь.
В понедельник, 2 сентября, температурный диапазон составит от +23 до +29 градусов. Синоптики прогнозируют облачный день. В вечернее время город накроет дождь.
Во вторник, 3 сентября, днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов, а ночью опустятся до +21 градуса. Около 15.00 мск может начаться продолжительный дождь. Ветер восточный до 10 метров в секунду.
Ранее гидрометцентр сообщил о похолодании почти до 0 градусов в Ростовской области.