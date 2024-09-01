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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Ростовчанам рассказали, чего ждать от погоды в первые дни сентября

Дожди надвигаются на Ростов-на-Дону

1 сентября 2024, 08:47
Фото: 1MI
Ростовчанам рассказали, чего ждать от погоды в первые дни сентября
В начале сентября ожидается постепенный спад жары и приход кратковременных дождей в Ростов-на-Дону, следует из прогноза синоптиков.

В первые дни сентября ожидается комфортная погода. Так, например, в воскресенье, 1 сентября, будет переменная облачность. В течение дня воздух прогреется до +31 градуса, а ночью показатели опустятся до +21 градуса. Будет сильный ветер до 15 метров в секунду. После 21.00 мск может пройти небольшой дождь.

В понедельник, 2 сентября, температурный диапазон составит от +23 до +29 градусов. Синоптики прогнозируют облачный день. В вечернее время город накроет дождь.

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Во вторник, 3 сентября, днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов, а ночью опустятся до +21 градуса. Около 15.00 мск может начаться продолжительный дождь. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

Ранее гидрометцентр сообщил о похолодании почти до 0 градусов в Ростовской области.

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