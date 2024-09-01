Дожди надвигаются на Ростов-на-Дону

В первые дни сентября ожидается комфортная погода. Так, например, в воскресенье, 1 сентября, будет переменная облачность. В течение дня воздух прогреется до +31 градуса, а ночью показатели опустятся до +21 градуса. Будет сильный ветер до 15 метров в секунду. После 21.00 мск может пройти небольшой дождь.