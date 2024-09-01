Итоги недели: в Ростовской области зэки играют в казино и полыхает нефть

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
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26 августа стало известно, что в исправительной колонии №14 Ростовской области один из заключенных проводил незаконные азартные игры. Во время обыска нашли карты, фишки, сим-карты и телефоны, которые использовали в рамках импровизированного казино.
Известно, что организатор вел списки игроков и записывал выигрыши. И по результатам сессий высылал деньги на разные счета дважды в месяц.
В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет дополнительного заключения.
Ночью 28 августа ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи беспилотников. Часть БПЛА стали причиной пожара на топливных складах в Каменском районе. Огонь моментально охватил цистерны с топливом, повалил густой черный дым.
На следующий день пламя распространилось, что привело к разгерметизации еще одной емкости и мощному взрыву. Известно о том, что горели минимум четыре резервуара. Местные жители сообщали о том, что в окрестностях тяжело дышать, люди не могли выйти из дома на работу. Многие жаловались на плохое самочувствие.
Добавим, что региональные власти и сотрудники МЧС на протяжении нескольких дней не сообщали никакой информации о пожаре. Информации о полной ликвидации возгорания до сих пор не поступало, однако очевидцы пишут в телеграм-каналах, что резервуары потухли.
30 августа было опубликовану указ, подписанный губернатором Василием Голубевым. Документ ограничивает проведение различных массовых мероприятий с численностью более 50 человек на открытом воздухе. Кроме того, в Ростовской области спортивные соревнования временно будут проходить без зрителей. Но это не коснулось матчей ФК «Ростов», поскольку, по данным Минспорта области, стадион «Ростов-Арена» не является открытым пространством.
Данные меры приняты для обеспечения безопасности дончан. Также немаловажным фактором является соблюдение властями региона указа президента России Владимира Путина о введении режима среднего уровня реагирования.