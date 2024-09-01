Итоги недели: в Ростовской области зэки играют в казино и полыхает нефть

На следующий день пламя распространилось, что привело к разгерметизации еще одной емкости и мощному взрыву. Известно о том, что горели минимум четыре резервуара. Местные жители сообщали о том, что в окрестностях тяжело дышать, люди не могли выйти из дома на работу. Многие жаловались на плохое самочувствие.