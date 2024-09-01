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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

После обмеления Таганрогский залив местами стал похож на поверхность Марса

Марсианские пейзажи: появились кадры осушенного ветром Таганрогского залива

1 сентября 2024, 07:05
Фото: Изображение Шедеврум
После обмеления Таганрогский залив местами стал похож на поверхность Марса

Ветер выдул воду из Таганрогского залива, превратив берег в поверхность Марса

В результате сильного ветра вода ушла в Таганрогском заливе, сообщают очевидцы в соцсетях.

В сети распространяются кадры с Таганрогского залива, где ветер выдул воду на расстоянии несколько сот метров от берега.

Очевидцы сравнивают Таганрогский залив с пейзажами планеты Марс. Местные жители уверяют, что это теперь частое явление.

После обмеления Таганрогский залив местами стал похож на поверхность Марса
Видео: Изображение Шедеврум
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«Ничего необычного, часто такое бывает, скоро вернется», — пишет местный житель.

Ранее синоптики предупредили, что сильный ветер может привести к обмелению реки Дон в Ростовской области. Оно уже началось 29 августа и продолжится в ближайшие дни, поскольку ветер не стихает.

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