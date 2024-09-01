Марсианские пейзажи: появились кадры осушенного ветром Таганрогского залива

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В сети распространяются кадры с Таганрогского залива, где ветер выдул воду на расстоянии несколько сот метров от берега.
Очевидцы сравнивают Таганрогский залив с пейзажами планеты Марс. Местные жители уверяют, что это теперь частое явление.
«Ничего необычного, часто такое бывает, скоро вернется», — пишет местный житель.
Ранее синоптики предупредили, что сильный ветер может привести к обмелению реки Дон в Ростовской области. Оно уже началось 29 августа и продолжится в ближайшие дни, поскольку ветер не стихает.