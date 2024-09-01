rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

На Ростовскую область надвигается пыльная буря

На Ростовскую область надвигается пыльная буря

1 сентября 2024, 14:13
Фото: 1MI
На Ростовскую область надвигается пыльная буря
Ветер несет в Ростовскую область большое количество пыли. Буря накроет восточную часть региона, информирует «Северо-Кавказское управление по мониторингу окружающей среды».

В течения дня 2 сентября в Ростовскую область придет пыльная буря. Атмосферное явление пройдет через Астраханскую область, Калмыкию и заденет восточную часть донского региона. В это время ожидается порывистый ветер до 12 метров в секунду.

В понедельник рекомендуется меньше выходить на улицу. Если остаться в помещении не получится, то необходимо защитить органы дыхания. Для этого следует носить медицинскую маску и менять ее каждый два — три часа. По возвращении домой нужно обработать гаджеты антибактериальным средством, постирать вещи и принять душ, чтобы убрать мелкие частицы пыли.

Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Добавим, что пыльные бури могут быть особо опасны для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Читайте также о том, что жители Каменского района пожаловались недомогание и проблемы с дыханием из-за пожара на нефтехранилище.

Читайте также:
Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской областиВ Ростовской области закрывают супермаркеты и полыхают дома у горящей нефтебазыРоспотребнадзор проверил воздух в Пролетарске из-за пожара на нефтебазе
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Ветер#Пыльные бури#Воздух#Дыхание#Маска#Атмосферное явление#Пыль#Качество воздуха
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области зэки играют в казино и полыхает нефть
Сегодня, 17:56
Дожди надвигаются на Ростов-на-Дону
Сегодня, 08:47
Марсианские пейзажи: появились кадры осушенного ветром Таганрогского залива
Сегодня, 07:05
Несколько зданий сгорели в Ростовской области из-за ландшафтного пожара
31 августа, 17:46
Ростовчанин участвовал в нападении на свадебный микроавтобус в Подмосковье
31 августа, 18:09
Появилось видео полыхающего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:16