На Ростовскую область надвигается пыльная буря

В понедельник рекомендуется меньше выходить на улицу. Если остаться в помещении не получится, то необходимо защитить органы дыхания. Для этого следует носить медицинскую маску и менять ее каждый два — три часа. По возвращении домой нужно обработать гаджеты антибактериальным средством, постирать вещи и принять душ, чтобы убрать мелкие частицы пыли.