На Ростовскую область надвигается пыльная буря

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В течения дня 2 сентября в Ростовскую область придет пыльная буря. Атмосферное явление пройдет через Астраханскую область, Калмыкию и заденет восточную часть донского региона. В это время ожидается порывистый ветер до 12 метров в секунду.
В понедельник рекомендуется меньше выходить на улицу. Если остаться в помещении не получится, то необходимо защитить органы дыхания. Для этого следует носить медицинскую маску и менять ее каждый два — три часа. По возвращении домой нужно обработать гаджеты антибактериальным средством, постирать вещи и принять душ, чтобы убрать мелкие частицы пыли.
Добавим, что пыльные бури могут быть особо опасны для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.
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