Обмеление реки Дон продолжится минимум еще три дня

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Ростовской области эксперты зафиксировали понижение уровня воды в устье реки Дон, а именно на участке от Аксая до Азова до неблагоприятных отметок и ниже. Это случилось в результате ветреного сгона. Обмеление реки Дон продлится, по прогнозам, еще минимум три дня. Предположительно, 3 сентября уровень воды начнет постепенно приходить в норму.
При этом опасных гидрологических явлений на водных объектах региона не наблюдалось.
До этого в Ростовской области обмелел Таганрогский залив. Местные жители сравнили высохшее дно Азовского моря с поверхностью планеты Марс.
Ранее холероподобную микрофлору выявили в реке Темерник в донской столице.