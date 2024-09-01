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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Ростовской области резко обмелела река Дона

Обмеление реки Дон продолжится минимум еще три дня

1 сентября 2024, 10:26
Фото: 1MI
В Ростовской области резко обмелела река Дона
В Ростовской области уровень воды в части реки Дон опустился до неблагоприятных отметок и ниже, сообщает «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии».

В Ростовской области эксперты зафиксировали понижение уровня воды в устье реки Дон, а именно на участке от Аксая до Азова до неблагоприятных отметок и ниже. Это случилось в результате ветреного сгона. Обмеление реки Дон продлится, по прогнозам, еще минимум три дня. Предположительно, 3 сентября уровень воды начнет постепенно приходить в норму.

При этом опасных гидрологических явлений на водных объектах региона не наблюдалось.

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До этого в Ростовской области обмелел Таганрогский залив. Местные жители сравнили высохшее дно Азовского моря с поверхностью планеты Марс.

Ранее холероподобную микрофлору выявили в реке Темерник в донской столице.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Природа#Ветер#Вода#Дон#Река Дон#Природные явления#Водоем#Уровень воды#Живая природа
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