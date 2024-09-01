Обмеление реки Дон продолжится минимум еще три дня

В Ростовской области эксперты зафиксировали понижение уровня воды в устье реки Дон, а именно на участке от Аксая до Азова до неблагоприятных отметок и ниже. Это случилось в результате ветреного сгона. Обмеление реки Дон продлится, по прогнозам, еще минимум три дня. Предположительно, 3 сентября уровень воды начнет постепенно приходить в норму.