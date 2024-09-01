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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Жители Ростова заметили огромное пятно темной жижи в реке Дон

Огромное черное пятно появилось в реке Дон в районе Ростова

1 сентября 2024, 12:45
Фото: Телеграм-канал «Че по Ростову»
Жители Ростова заметили огромное пятно темной жижи в реке Дон
В реке Дон жители Ростова заметили огромное черное пятно, сообщает телеграм-канал «Че по Ростову».

Утром 1 сентября в Ростове у Темерницкого моста заметили неизвестную жижу в реке Дон. Она имеет глубокий темный цвет и похожа на растекшуюся нефть. Жители Ростова считают, что в реку либо вновь слили канализационные отходы, либо произошла утечка мазута с одного из кораблей.

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Отметим, что подобные инциденты не редкость для Ростова. Несколькими днями ранее активист Сергей Кабаненко заметил, как неизвестные сливали вонючую черную жижу в реку в районе улицы Береговой.

Ранее в Ростовской области обмелел Дон. Низкий уровень воды продержится минимум три дня.

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