Огромное черное пятно появилось в реке Дон в районе Ростова

Утром 1 сентября в Ростове у Темерницкого моста заметили неизвестную жижу в реке Дон. Она имеет глубокий темный цвет и похожа на растекшуюся нефть. Жители Ростова считают, что в реку либо вновь слили канализационные отходы, либо произошла утечка мазута с одного из кораблей.