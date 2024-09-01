Огромное черное пятно появилось в реке Дон в районе Ростова

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Утром 1 сентября в Ростове у Темерницкого моста заметили неизвестную жижу в реке Дон. Она имеет глубокий темный цвет и похожа на растекшуюся нефть. Жители Ростова считают, что в реку либо вновь слили канализационные отходы, либо произошла утечка мазута с одного из кораблей.
Отметим, что подобные инциденты не редкость для Ростова. Несколькими днями ранее активист Сергей Кабаненко заметил, как неизвестные сливали вонючую черную жижу в реку в районе улицы Береговой.
Ранее в Ростовской области обмелел Дон. Низкий уровень воды продержится минимум три дня.