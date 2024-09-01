Подозреваемый на видео рассказал, как убил 33-летнюю модель из Таганрога

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Напомним, что в Петербурге нашли тело 33-летней уроженки Таганрога. Следствие считает, что 28 августа подозреваемый вступил в конфликт с погибшей и нанес ей несколько ножевых ранений в грудь. После содеянного мужчина сбежал.
«Я ей сказал, что больше не хочу вести диалог… Я из рюкзака достал нож и ударил ее в грудь», — описал момент убийства подозреваемый.
Уже 31 августа мужчину задержали и провели допрос. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ. В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение. Его планируют заключить под стражу до вынесения приговора.
Ранее RostovGazeta подробнее рассказала о погибшей модели из Таганрога.