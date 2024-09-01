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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве модели из Таганрога

Подозреваемый на видео рассказал, как убил 33-летнюю модель из Таганрога

1 сентября 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве модели из Таганрога
В Санкт-Петербурге задержали предполагаемого убийцу модели из Таганрога. Видео допроса предоставило местное управление Следственного комитета России.

Напомним, что в Петербурге нашли тело 33-летней уроженки Таганрога. Следствие считает, что 28 августа подозреваемый вступил в конфликт с погибшей и нанес ей несколько ножевых ранений в грудь. После содеянного мужчина сбежал.

«Я ей сказал, что больше не хочу вести диалог… Я из рюкзака достал нож и ударил ее в грудь», — описал момент убийства подозреваемый.

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Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве модели из Таганрога
Видео: Изображение Midjourney

Уже 31 августа мужчину задержали и провели допрос. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ. В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение. Его планируют заключить под стражу до вынесения приговора.

Ранее RostovGazeta подробнее рассказала о погибшей модели из Таганрога.

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