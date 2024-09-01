Появилось видео полыхающего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове-на-Дону

Судя по кадрам, пожал был сильным, а в небо поднимался огромный столб дыма. Для борьбы с возгоранием задействованы 10 единиц техники и 28 человек. Пожарные продолжают бороться с огнем. Открытое горение удалось ликвидировать в 08:35 мск.