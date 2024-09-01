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Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Появилось видео страшного пожара в этнопарке Кумжа

Появилось видео полыхающего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове-на-Дону

1 сентября 2024, 06:16
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео страшного пожара в этнопарке Кумжа
В сети расходятся кадры горящего ресторана в этнокомплексе «Кумжа», видео опубликовал телеграм-канал Don Mash.

Судя по кадрам, пожал был сильным, а в небо поднимался огромный столб дыма. Для борьбы с возгоранием задействованы 10 единиц техники и 28 человек. Пожарные продолжают бороться с огнем. Открытое горение удалось ликвидировать в 08:35 мск.

Появилось видео страшного пожара в этнопарке Кумжа
Видео: Изображение Midjourney
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Напомним, 1 сентября поступила информация о возгорании в ресторане на территории этнокомплекса «Кумжа». Пожар за пару часов охватил площадь порядка 700 квадратных метров.

Очевидцы сообщают, что возгорание началось на крыше ресторана. Пока нет данных о том, что послужило причиной пожара.

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