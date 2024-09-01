Редкий пятнистый олень забрел на улицы Волгодонска

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В субботу, 31 августа, в Волгодонске недалеко от больницы скорой помощи заметили краснокнижного пятнистого оленя. Очевидцы вызвали сотрудников управления ГОЧС и лесоохраны, которые усыпили животное с помощью снотворного и вывезли в лес. Спасатели дождались пробуждения оленя и ушли.
В черте города животному грозило много опасностей: браконьеры, голодные псы и автомобили. Олень был очень напуган и метался повсюду, однако все закончилось благополучно.
Добавим, что истребление пятнистого оленя запрещено. Редкий вид был занесен в Красную книгу еще в прошлом столетии.
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