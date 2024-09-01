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В Ростовской области спасли редкого пятнистого оленя

Редкий пятнистый олень забрел на улицы Волгодонска

1 сентября 2024, 11:10
Фото: 1MI
В Ростовской области спасли редкого пятнистого оленя
В Волгодонске обнаружили уникального пятнистого оленя, которому грозила опасность, сообщает глава местной горадминистрации Юрий Мариненко.

В субботу, 31 августа, в Волгодонске недалеко от больницы скорой помощи заметили краснокнижного пятнистого оленя. Очевидцы вызвали сотрудников управления ГОЧС и лесоохраны, которые усыпили животное с помощью снотворного и вывезли в лес. Спасатели дождались пробуждения оленя и ушли.

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В Ростовской области спасли редкого пятнистого оленя
Видео: 1MI

В черте города животному грозило много опасностей: браконьеры, голодные псы и автомобили. Олень был очень напуган и метался повсюду, однако все закончилось благополучно.

Добавим, что истребление пятнистого оленя запрещено. Редкий вид был занесен в Красную книгу еще в прошлом столетии.

Ранее зоолог объяснил, почему шакалы стали нападать на людей в Ростовской области.

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