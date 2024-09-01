Редкий пятнистый олень забрел на улицы Волгодонска

В субботу, 31 августа, в Волгодонске недалеко от больницы скорой помощи заметили краснокнижного пятнистого оленя. Очевидцы вызвали сотрудников управления ГОЧС и лесоохраны, которые усыпили животное с помощью снотворного и вывезли в лес. Спасатели дождались пробуждения оленя и ушли.