Ростовстат назвал лучшие цены на мясо в Ростовской области

Так, из отчета ведомства следует, что самые низкая средняя цена на говядину зафиксирована в Шахтах — 531,55 рубля за килограмм. В Ростове стоимость говядины составила за неделю в среднем 559,26 рубля, а самая высокая стоимость оказалась в Таганроге — за 595,64 рубля.