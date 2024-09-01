Ростовстат назвал лучшие цены на мясо в Ростовской области

Posted Вчера, 19:04
Published Вчера, 19:04
Modified Вчера, 19:06
Updated Вчера, 19:06
Так, из отчета ведомства следует, что самые низкая средняя цена на говядину зафиксирована в Шахтах — 531,55 рубля за килограмм. В Ростове стоимость говядины составила за неделю в среднем 559,26 рубля, а самая высокая стоимость оказалась в Таганроге — за 595,64 рубля.
Килограмм свинины в Ростове обойдется в среднем в 345,39 рубля и это самый низкий показатель по области. Самая высокая средняя цена зафиксирована в Таганроге — 391,90 рубля за килограмм.
Самая низкая средняя цена на мясо кур в Миллерово — 184,92 рубля, в Ростове-на-Дону — 201 рубль без трех копеек, а самая высокая — в Таганроге 206,93 рубля.
Баранина также дешевле оказалась в Миллерово — 644,62 рубля. В Ростове-на-Дону средняя цена за это мясо составила 734,85 рубля. А самая высокая цена зафиксирована в Шахтах — 775,10 рубля.
Ранее таксисты Ростова-на-Дону предупредили о росте цен на извоз в сентябре 2024 года.