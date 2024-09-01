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Posted Вчера, 19:04

Published Вчера, 19:04

Modified Вчера, 19:06

Updated Вчера, 19:06

Ростовстат поделился самыми низкими ценами на мясо в Ростовской области

Ростовстат назвал лучшие цены на мясо в Ростовской области

1 сентября 2024, 19:04
Фото: 1MI
Ростовстат поделился самыми низкими ценами на мясо в Ростовской области
В Шахтах замечены самые лучшие цены на говядину в Ростовской области, в Миллерово — на курятину и баранину, а в Ростове-на-Дону — на свинину, сообщает Ростовстат.

Так, из отчета ведомства следует, что самые низкая средняя цена на говядину зафиксирована в Шахтах — 531,55 рубля за килограмм. В Ростове стоимость говядины составила за неделю в среднем 559,26 рубля, а самая высокая стоимость оказалась в Таганроге — за 595,64 рубля.

Килограмм свинины в Ростове обойдется в среднем в 345,39 рубля и это самый низкий показатель по области. Самая высокая средняя цена зафиксирована в Таганроге — 391,90 рубля за килограмм.

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Самая низкая средняя цена на мясо кур в Миллерово — 184,92 рубля, в Ростове-на-Дону — 201 рубль без трех копеек, а самая высокая — в Таганроге 206,93 рубля.

Баранина также дешевле оказалась в Миллерово — 644,62 рубля. В Ростове-на-Дону средняя цена за это мясо составила 734,85 рубля. А самая высокая цена зафиксирована в Шахтах — 775,10 рубля.

Ранее таксисты Ростова-на-Дону предупредили о росте цен на извоз в сентябре 2024 года.

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