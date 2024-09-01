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Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Сильный пожар охватил этнокомплекс «Кумжа» в Ростове

Сильный пожар охватил этнопарк «Кумжа» в Ростове

1 сентября 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney
Сильный пожар охватил этнокомплекс «Кумжа» в Ростове
В Ростове загорелось здание ресторана в этнокомплексе «Кумжа», сообщают очевидцы в соцсетях.

Несколько лет назад из реквизита после съемок нескольких фильмов в Ростове была воссоздана станица донских казаков. На территории находятся несколько выбеленных саманных домиков, деревянная церковь. Для гостей комплекса построен ресторан.

Пламя, по данным телеграм-канала Don Mash, охватило с начала крышу ресторана. Всего за пару часов оно распространилось на площади 700 квадратных метров.

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Пока огнеборцам не удается справится с пожаром. Однако официальной информации от МЧС еще не поступало. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее поступила информация, что в Мясниковском районе Ростовской области загоревшаяся трава стала причиной возгорания в жилом доме. В результате пожара сгорели частный дом и придомовые постройки в хуторе Султан-Салы.

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