Сильный пожар охватил этнопарк «Кумжа» в Ростове

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Несколько лет назад из реквизита после съемок нескольких фильмов в Ростове была воссоздана станица донских казаков. На территории находятся несколько выбеленных саманных домиков, деревянная церковь. Для гостей комплекса построен ресторан.
Пламя, по данным телеграм-канала Don Mash, охватило с начала крышу ресторана. Всего за пару часов оно распространилось на площади 700 квадратных метров.
Пока огнеборцам не удается справится с пожаром. Однако официальной информации от МЧС еще не поступало. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее поступила информация, что в Мясниковском районе Ростовской области загоревшаяся трава стала причиной возгорания в жилом доме. В результате пожара сгорели частный дом и придомовые постройки в хуторе Султан-Салы.