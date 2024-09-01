Страшный пожар в Ростовской области, уничтожающий постройки, попал на видео

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Очевидцы сообщают, что днем у хутора в окрестностях Шахт в роще загорелась сухая трава. Потом огонь перекинулся на две хозяйственные постройки. От пламени едва не пострадали жилые дома. Примерная площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.
На видео заметно, что огромные языки пламени уничтожают сараи, а от места происшествия исходит густой дым. При огонь почти подобрался к жилому дому на другой стороне дороги. Возможно ветер перенес горящие искры.
Дончане возмущены такими частыми пожарами: «Сам загорелся? Если это делают диверсанты и провокаторы, то их необходимо выявить и наказать по законам военного времени».
«Бедные люди. Это жесть!», — пишет пользователь.
«Больше всего поражаюсь тому, что никто не бегает с ведрами или хоть что-то предпринимает. Снимают, обсуждают, ждут пожарные машины. Где взаимовыручка, помощь и тому подобное», — подмечает подписчица.
Ранее появились кадры сгоревшего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове-на-Дону.