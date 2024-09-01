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Posted Сегодня, 18:41

Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

Появилось видео крупного возгорания двух домов в Ростовской области

Страшный пожар в Ростовской области, уничтожающий постройки, попал на видео

1 сентября 2024, 18:41
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео крупного возгорания двух домов в Ростовской области
В Ростовской области огонь уничтожает постройки и дома. Видео, снятое с места происшествия, опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Очевидцы сообщают, что днем у хутора в окрестностях Шахт в роще загорелась сухая трава. Потом огонь перекинулся на две хозяйственные постройки. От пламени едва не пострадали жилые дома. Примерная площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.

На видео заметно, что огромные языки пламени уничтожают сараи, а от места происшествия исходит густой дым. При огонь почти подобрался к жилому дому на другой стороне дороги. Возможно ветер перенес горящие искры.

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Появилось видео крупного возгорания двух домов в Ростовской области
Видео: Изображение Midjourney

Дончане возмущены такими частыми пожарами: «Сам загорелся? Если это делают диверсанты и провокаторы, то их необходимо выявить и наказать по законам военного времени».

«Бедные люди. Это жесть!», — пишет пользователь.

«Больше всего поражаюсь тому, что никто не бегает с ведрами или хоть что-то предпринимает. Снимают, обсуждают, ждут пожарные машины. Где взаимовыручка, помощь и тому подобное», — подмечает подписчица.

Ранее появились кадры сгоревшего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове-на-Дону.

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