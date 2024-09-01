В Ростове-на-Дону со 2 сентября увеличат число автобусов

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Со 2 сентября по донской столице начнет курсировать больше автобусов. Подвижной состав общественного транспорта увеличат из-за начала учебного года. С понедельника ожидает заметное увеличение пассажирооборота, поэтому во избежание срыва графика обслуживания на самые популярные маршруты пустят дополнительные автобусы. Это коснется маршрутов № 71, 34, 98 и других, кроме того подписан контракт на работу автобуса №13.
Директор департамента автомобильных дорог Вадим Шкабарня отметил, что на улицы города планируют выпустить до 83% всего подвижного транспорта. Однако, несмотря на увеличение трафика, на улицах Малиновского и Еременко могут происходить задержки автобусов из-за дорожных работ. Ремонт завершится до 20 сентября 2024 года.
Добавим, что департамент намерен контролировать работу общественного транспорта ежедневно.
Ранее стало известно, что власти Ростова-на-Дону верят, что все автобусы города оборудованы кондиционерами.