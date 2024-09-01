В Ростове-на-Дону со 2 сентября увеличат число автобусов

Со 2 сентября по донской столице начнет курсировать больше автобусов. Подвижной состав общественного транспорта увеличат из-за начала учебного года. С понедельника ожидает заметное увеличение пассажирооборота, поэтому во избежание срыва графика обслуживания на самые популярные маршруты пустят дополнительные автобусы. Это коснется маршрутов № 71, 34, 98 и других, кроме того подписан контракт на работу автобуса №13.