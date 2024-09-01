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Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

В Ростове-на-Дону со 2 сентября увеличат число автобусов

В Ростове-на-Дону со 2 сентября увеличат число автобусов

1 сентября 2024, 15:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону со 2 сентября увеличат число автобусов
С началом сентября на территории Ростова-на-Дону увеличат подвижной состав общественного транспорта. Информация размещена на сайте горадминистрации.

Со 2 сентября по донской столице начнет курсировать больше автобусов. Подвижной состав общественного транспорта увеличат из-за начала учебного года. С понедельника ожидает заметное увеличение пассажирооборота, поэтому во избежание срыва графика обслуживания на самые популярные маршруты пустят дополнительные автобусы. Это коснется маршрутов № 71, 34, 98 и других, кроме того подписан контракт на работу автобуса №13.

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Директор департамента автомобильных дорог Вадим Шкабарня отметил, что на улицы города планируют выпустить до 83% всего подвижного транспорта. Однако, несмотря на увеличение трафика, на улицах Малиновского и Еременко могут происходить задержки автобусов из-за дорожных работ. Ремонт завершится до 20 сентября 2024 года.

Добавим, что департамент намерен контролировать работу общественного транспорта ежедневно.

Ранее стало известно, что власти Ростова-на-Дону верят, что все автобусы города оборудованы кондиционерами.

#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Трамвай#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Движение автобусов#Маршруты#Троллейбусы
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