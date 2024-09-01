В сентябре в Ростовской области температура воздуха упадет до +4 градусов

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Так, в Ростовской области на протяжении всего сентября температурный фон будет держаться в пределах нормы и ниже. Объем месячных осадков периодически будет превышать допустимые значения.
В первой декаде сентября ожидаются небольшие дожди. В дневное время температура воздуха будет варьироваться от +30 до +35 градусов, а в ночное — от +12 до +17 градусов Цельсия.
В середине месяца будет значительно меньше осадков. Кроме того, температура воздуха не превысит 26 градусов тепла, а ночью показатели будут колебаться от +9 до +16 градусов.
В третьей декаде территорию донского региона накроют ливни, сообщает Dоndау со ссылкой на Елену Назарову. Максимальная температура днем составит +22 градуса, а ночью ожидаются похолодания до +8 градусов. В последние дни месяца после полуночи температура может опуститься до +4 градусов.
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