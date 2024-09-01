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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В сентябре в Ростовской области температура воздуха упадет до +4 градусов

В сентябре в Ростовской области температура воздуха упадет до +4 градусов

1 сентября 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
В сентябре в Ростовской области температура воздуха упадет до +4 градусов
Сентябрь принесет в Ростовскую область большое количество дождей и похолодание до +4 градусов, сообщила начальник Ростовского-на-Дону гидрометцентра Елена Назарова.

Так, в Ростовской области на протяжении всего сентября температурный фон будет держаться в пределах нормы и ниже. Объем месячных осадков периодически будет превышать допустимые значения.

В первой декаде сентября ожидаются небольшие дожди. В дневное время температура воздуха будет варьироваться от +30 до +35 градусов, а в ночное — от +12 до +17 градусов Цельсия.

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В середине месяца будет значительно меньше осадков. Кроме того, температура воздуха не превысит 26 градусов тепла, а ночью показатели будут колебаться от +9 до +16 градусов.

В третьей декаде территорию донского региона накроют ливни, сообщает Dоndау со ссылкой на Елену Назарову. Максимальная температура днем составит +22 градуса, а ночью ожидаются похолодания до +8 градусов. В последние дни месяца после полуночи температура может опуститься до +4 градусов.

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