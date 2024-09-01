В Сети появились кадры сгоревшего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Ранним утром в Ростове начался пожар на территории комплекса «Кумжа». Огонь охватил крышу ресторана. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Пламя ликвидировали 28 спасателей и 10 спецмашин. На видео заметно, что здание удалось потушить, но местами вместо строений остались руины.
По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания проводки. Точные причины установят дознаватели МЧС России.
Добавим, что в результате ЧП никто не пострадал.
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