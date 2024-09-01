В Сети появились кадры сгоревшего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове

Ранним утром в Ростове начался пожар на территории комплекса «Кумжа». Огонь охватил крышу ресторана. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Пламя ликвидировали 28 спасателей и 10 спецмашин. На видео заметно, что здание удалось потушить, но местами вместо строений остались руины.