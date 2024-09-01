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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

В Сети появились кадры сгоревшего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове

В Сети появились кадры сгоревшего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове

1 сентября 2024, 16:56
Фото: МЧС России по Ростовской области
В Сети появились кадры сгоревшего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове
В Ростове-на-Дону потушили ресторан на территории этнопарка «Кумжа». Здание частично уничтожено, сообщает региональное МЧС России.

Ранним утром в Ростове начался пожар на территории комплекса «Кумжа». Огонь охватил крышу ресторана. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Пламя ликвидировали 28 спасателей и 10 спецмашин. На видео заметно, что здание удалось потушить, но местами вместо строений остались руины.

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В Сети появились кадры сгоревшего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове
Видео: МЧС России по Ростовской области

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания проводки. Точные причины установят дознаватели МЧС России.

Добавим, что в результате ЧП никто не пострадал.

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