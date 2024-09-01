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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

«Видела — летело»: жители Таганрога сообщили о работе ПВО в Ростовской области

«Видела — летело»: жители Таганрога сообщили о работе ПВО в Ростовской области

1 сентября 2024, 10:55
Фото: mil.ru
«Видела — летело»: жители Таганрога сообщили о работе ПВО в Ростовской области

Жители Таганрога сообщили о работе ПВО в Ростовской области 1 сентября

Жители Таганрога и других районов Ростовской области услышали грохот и увидели белые следы в небе, что могло быть вызвано работой системы ПВО. Официальная информация о происшествии пока не поступала.

Жители Таганрога, а также других городов Ростовской области рассказали, что увидели инверсионные следы в небе 1 сентября. По словам местных жителей, сначала они услышали грохот, напоминающий взрыв, а затем в небе появились белые следы.

Грохот был настолько сильным, что сработала сигнализация у некоторых автомобилей.

Местные жители поделились в социальных сетях своими наблюдениями: «Перед глазами где-то близко сработало, но грохота я не слышал», «Я видела, летело!»

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Пока официального подтверждения работы ПВО или возможных атак беспилотников от местных властей и Минобороны РФ не поступало. Возможно, шум произошел в результате перехода самолета на сверхзвуковую скорость.

Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал RostovGazeta, когда закончится СВО.

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