«Видела — летело»: жители Таганрога сообщили о работе ПВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Жители Таганрога, а также других городов Ростовской области рассказали, что увидели инверсионные следы в небе 1 сентября. По словам местных жителей, сначала они услышали грохот, напоминающий взрыв, а затем в небе появились белые следы.
Грохот был настолько сильным, что сработала сигнализация у некоторых автомобилей.
Местные жители поделились в социальных сетях своими наблюдениями: «Перед глазами где-то близко сработало, но грохота я не слышал», «Я видела, летело!»
Пока официального подтверждения работы ПВО или возможных атак беспилотников от местных властей и Минобороны РФ не поступало. Возможно, шум произошел в результате перехода самолета на сверхзвуковую скорость.
Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал RostovGazeta, когда закончится СВО.