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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Врачи в Ростове-на-Дону спасли новорожденную весом в 650 граммов

Врачи в Ростове-на-Дону спасли новорожденную с весом всего 650 граммов

1 сентября 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
Врачи в Ростове-на-Дону спасли новорожденную весом в 650 граммов
В Ростове-на-Дону врачи выходили недоношенную малышку. При рождении ребенок весил только 650 граммов, информирует областной перинатальный центр.

Беременную женщину экстренно доставили из маленького города в Ростов-на-Дону. У нее начались преждевременные роды. Врачи не смогли остановить родовую деятельность. Так, маленькая Алиса появилась на свет уже на 24 неделе. Новорожденная весила 650 граммов, а ее размер составлял всего 28 сантиметров. Данные показатели считаются экстремально низкими.

Младенца сразу же отправили в реанимацию. Там она пробыла почти два месяца — 55 дней. Медики подключили к малышке аппарат искусственной вентиляции легких и систему мониторинга жизнедеятельности. Реаниматологи круглосуточно следили за Алисой.

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Добавим, что в конце лета девочка самостоятельно задышала. И спустя три месяца нахождения в перинатальном центре крохотную пациентку выписали домой.

Ранее в Волгодонске выросло число инфицированных детей. Малыши подхватили кишечное заболевание в детсаде.

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