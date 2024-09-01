Врачи в Ростове-на-Дону спасли новорожденную с весом всего 650 граммов

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Беременную женщину экстренно доставили из маленького города в Ростов-на-Дону. У нее начались преждевременные роды. Врачи не смогли остановить родовую деятельность. Так, маленькая Алиса появилась на свет уже на 24 неделе. Новорожденная весила 650 граммов, а ее размер составлял всего 28 сантиметров. Данные показатели считаются экстремально низкими.
Младенца сразу же отправили в реанимацию. Там она пробыла почти два месяца — 55 дней. Медики подключили к малышке аппарат искусственной вентиляции легких и систему мониторинга жизнедеятельности. Реаниматологи круглосуточно следили за Алисой.
Добавим, что в конце лета девочка самостоятельно задышала. И спустя три месяца нахождения в перинатальном центре крохотную пациентку выписали домой.
Ранее в Волгодонске выросло число инфицированных детей. Малыши подхватили кишечное заболевание в детсаде.