rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Жителей хутора в Ростовской области эвакуировали из-за сильного пожара

Жителей хутора в Ростовской области эвакуировали из-за сильного пожара

1 сентября 2024, 18:04
Фото: 1MI
Жителей хутора в Ростовской области эвакуировали из-за сильного пожара
В Ростовской области ландшафтный пожар перекинулся на хозяйственные постройки на хуторе Яново-Грушевского в Октябрьском районе, сообщает регионально МЧС России.

Днем 1 сентября в Октябрьском районе Ростовской области загорелся сухостой. Порывистый ветер быстро распространил пламя на территории около тысячи квадратных метров. Огонь вплотную подошел к хутору Яново-Грушевский. Примерно через два часа возгорание перекинулось на хозяйственные постройки.

Спасатели попросили местных жителей покинуть дома и отойти на безопасное расстояние. Всего превентивно эвакуировали 35 человек.

Огонь уничтожает поля в Аксайском районе и грозит добраться до домов
Узнать подробнее
В Ростовской области в сильном пожаре сгорело два строения
Видео: 1MI

Спасатели быстро прибыли на место происшествия. С пожаром боролись 42 сотрудника МЧС, 14 спецмашин и вертолет Ми-8. С воздуха сбросили 55 тонн воды. Еще через два часа пожар полностью ликвидировали.

Добавим, что жилые дома остались целы, пострадавших нет.

Читайте также о том, что больше 40 ландшафтных пожаров вспыхнули в Ростовской области за сутки.

Читайте также:
Появилось видео полыхающих частных домов в Пролетарске, где горит нефтебазаБольше 40 ландшафтных пожаров вспыхнули в Ростовской области 31 июляНесколько зданий сгорели в Ростовской области из-за ландшафтного пожара
#Регина Симакова#Видео#Ростовская область#Пожар#Огонь#Вертолет#Ликвидация огня#МЧС России#Возгорание#Хутор#Тушение#Происшествия#Трава
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области зэки играют в казино и полыхает нефть
Сегодня, 17:56
Дожди надвигаются на Ростов-на-Дону
Сегодня, 08:47
Марсианские пейзажи: появились кадры осушенного ветром Таганрогского залива
Сегодня, 07:05
Несколько зданий сгорели в Ростовской области из-за ландшафтного пожара
31 августа, 17:46
Ростовчанин участвовал в нападении на свадебный микроавтобус в Подмосковье
31 августа, 18:09
Появилось видео полыхающего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:16