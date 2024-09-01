Жителей хутора в Ростовской области эвакуировали из-за сильного пожара

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Днем 1 сентября в Октябрьском районе Ростовской области загорелся сухостой. Порывистый ветер быстро распространил пламя на территории около тысячи квадратных метров. Огонь вплотную подошел к хутору Яново-Грушевский. Примерно через два часа возгорание перекинулось на хозяйственные постройки.
Спасатели попросили местных жителей покинуть дома и отойти на безопасное расстояние. Всего превентивно эвакуировали 35 человек.
Спасатели быстро прибыли на место происшествия. С пожаром боролись 42 сотрудника МЧС, 14 спецмашин и вертолет Ми-8. С воздуха сбросили 55 тонн воды. Еще через два часа пожар полностью ликвидировали.
Добавим, что жилые дома остались целы, пострадавших нет.
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