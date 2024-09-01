Жителей хутора в Ростовской области эвакуировали из-за сильного пожара

Днем 1 сентября в Октябрьском районе Ростовской области загорелся сухостой. Порывистый ветер быстро распространил пламя на территории около тысячи квадратных метров. Огонь вплотную подошел к хутору Яново-Грушевский. Примерно через два часа возгорание перекинулось на хозяйственные постройки.