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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Студентов ужаснуло состояние общежитий в Ростове-на-Дону

«Батарей нет и окна с трещинами»: студенты Ростова показали свои комнаты в общежитии

2 сентября 2024, 08:46
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
Студентов ужаснуло состояние общежитий в Ростове-на-Дону

Студентов ужаснуло состояние общежитий в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону приезжих студентов встречают не новые общежития с качественным ремонтом, а разваливающиеся сараи. Снимками поделились учащиеся одного из вузов города.

Некоторые вузы Ростова-на-Дону предлагают условия для проживания студентов, далекие от идеала. Учащимся приходится селиться в обшарпанные комнаты, где на стенах виднеется ржавчина и подтеки воды.

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«Состояние общежитий плохое. Например, в старом крыле в комнатах батарей нет, есть просто труба, от которой нет никакого тепла. Окна деревянные, стекла треснутые, соответственно, все продувает», — рассказал студент.

«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.
«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.
«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.
«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.
«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.
«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.
«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.
«Состояние общежитий плохое», — рассказал студент.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

Кроме того, на территории общежития можно заметить разбитые двери, сколотый пол, трещины на стенах и черные пятна на балконах, которые напоминают плесень.

Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на обрушение балкона на Чкаловском. Фасад здания разваливается от каждого дуновения ветра.

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