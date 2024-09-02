«Батарей нет и окна с трещинами»: студенты Ростова показали свои комнаты в общежитии

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Некоторые вузы Ростова-на-Дону предлагают условия для проживания студентов, далекие от идеала. Учащимся приходится селиться в обшарпанные комнаты, где на стенах виднеется ржавчина и подтеки воды.
«Состояние общежитий плохое. Например, в старом крыле в комнатах батарей нет, есть просто труба, от которой нет никакого тепла. Окна деревянные, стекла треснутые, соответственно, все продувает», — рассказал студент.
Кроме того, на территории общежития можно заметить разбитые двери, сколотый пол, трещины на стенах и черные пятна на балконах, которые напоминают плесень.
Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на обрушение балкона на Чкаловском. Фасад здания разваливается от каждого дуновения ветра.