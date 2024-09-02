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Published Сегодня, 08:41

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Более 10 млрд рублей уйдет на подготовку к отопительному сезону на Дону

Более 10 млрд рублей уйдет на подготовку к отопительному сезону на Дону

2 сентября 2024, 08:41
Фото: rostov-gorod.ru
Более 10 млрд рублей уйдет на подготовку к отопительному сезону на Дону
В скором времени в Ростовской области начнется подготовка к осенне-зимнему периоду. На материалы и работы выделили более 10 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс Россия» со ссылкой на министра ЖКХ региона Сергея Сизикова.

На подготовку тепловых сетей к осенне-зимнему сезону в Ростовской области выделят 10,27 миллиарда рублей. Часть средств взята от регионального бюджета, часть поступит от организаций ЖКХ, а еще часть — от федерального льготного кредитования ФНБ.

Финансы пойдут на приобретение оборудования, оснащенного передовыми технологиям: специальные стальные трубы, систему оперативного дистанционного контроля увлажнения тепловой изоляции и автоматические система контроля изоляции трубопровода.

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Добавим, что данное оборудование поможет снизить потери тепла и другие риски, вести дистанционный контроль и своевременно находить дефекты.

Ранее сообщалось, что часть жителей донского региона теперь не будут платить комиссию по ЖКУ. Подробнее о нововведениях в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Отопительный сезон#ЖКХ#Услуги ЖКХ#Трубы#Министерство ЖКХ#Система ЖКХ
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