Более 10 млрд рублей уйдет на подготовку к отопительному сезону на Дону

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
На подготовку тепловых сетей к осенне-зимнему сезону в Ростовской области выделят 10,27 миллиарда рублей. Часть средств взята от регионального бюджета, часть поступит от организаций ЖКХ, а еще часть — от федерального льготного кредитования ФНБ.
Финансы пойдут на приобретение оборудования, оснащенного передовыми технологиям: специальные стальные трубы, систему оперативного дистанционного контроля увлажнения тепловой изоляции и автоматические система контроля изоляции трубопровода.
Добавим, что данное оборудование поможет снизить потери тепла и другие риски, вести дистанционный контроль и своевременно находить дефекты.
Ранее сообщалось, что часть жителей донского региона теперь не будут платить комиссию по ЖКУ. Подробнее о нововведениях в материале RostovGazeta.