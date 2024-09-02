«Есть, к чему придраться!»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Факелом»

По словам наставника «Ростова», команда показала игру не самого высокого качества, несмотря на большую разницу в счете. Карпин уверен, что в некоторых моментах футболисты могли сыграть правильнее и лучше. Более того, Карпин признался, что помнит только гол Роналдо: на 72-й минуте бразильский нападающий принял пас от Сутормина, заколотив головой мяч прямо в ворота противников.