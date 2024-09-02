«Есть, к чему придраться!»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Факелом»

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Встреча с воронежской командой состоялась 1 сентября на домашней арене «желто-синих». Ростовчане обыграли аутсайдеров таблицы Российской Премьер-Лиги, поднявшись на седьмую строчку в списке. «Факел» остался на 16-м, последнем месте.
По словам наставника «Ростова», команда показала игру не самого высокого качества, несмотря на большую разницу в счете. Карпин уверен, что в некоторых моментах футболисты могли сыграть правильнее и лучше. Более того, Карпин признался, что помнит только гол Роналдо: на 72-й минуте бразильский нападающий принял пас от Сутормина, заколотив головой мяч прямо в ворота противников.
«Всегда есть к чему придраться. Все покажу футболистам. Были моменты, в которых могли сыграть намного лучше или правильнее», — заявил наставник ФК «Ростов».
Что касается начала сезона, Валерий Карпин заявил о потере очков. По мнению главного тренера, донской клуб мог набрать больше, особенно в матчах с ЦСКА и «Рубином».
В конце августа Карпин жестко высказался о поражении «Ростова» в матче с «Локомотивом».