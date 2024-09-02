rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Карпин раскритиковал игроков «Ростова» после разгромной победы над «Факелом»

«Есть, к чему придраться!»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Факелом»

2 сентября 2024, 05:56
Фото: ФК Ростов.
Карпин раскритиковал игроков «Ростова» после разгромной победы над «Факелом»

Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» после разгромной победы над «Факелом»

Главный тренер «Ростова» остался недоволен игрой, после победы над «Факелом» со счетом 4:1, сообщает «Матч ТВ».

Встреча с воронежской командой состоялась 1 сентября на домашней арене «желто-синих». Ростовчане обыграли аутсайдеров таблицы Российской Премьер-Лиги, поднявшись на седьмую строчку в списке. «Факел» остался на 16-м, последнем месте.

По словам наставника «Ростова», команда показала игру не самого высокого качества, несмотря на большую разницу в счете. Карпин уверен, что в некоторых моментах футболисты могли сыграть правильнее и лучше. Более того, Карпин признался, что помнит только гол Роналдо: на 72-й минуте бразильский нападающий принял пас от Сутормина, заколотив головой мяч прямо в ворота противников.

«Всегда есть к чему придраться. Все покажу футболистам. Были моменты, в которых могли сыграть намного лучше или правильнее», — заявил наставник ФК «Ростов».

«Это не бей-беги»: Карпин прокомментировал ничью ЦСКА с «Ростовом»
Узнать подробнее

Что касается начала сезона, Валерий Карпин заявил о потере очков. По мнению главного тренера, донской клуб мог набрать больше, особенно в матчах с ЦСКА и «Рубином».

В конце августа Карпин жестко высказался о поражении «Ростова» в матче с «Локомотивом».

Читайте также:
«Тяжело выигрывать, если дарить голы»: Карпин высказался о поражении ФК «Ростов»«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»«Испытываю раздражение»: Карпин заявил, что зол после игры «Ростова» с «Оренбургом»
#Евгения Волкова#Спорт#Футбол#Российская премьер-лига#Ростов#Факел#Карпин
Подпишитесь
«Батарей нет и окна с трещинами»: студенты Ростова показали свои комнаты в общежитии
Сегодня, 08:46
«Позор!»: фанаты скандировали оскорбления с трибун после игры «Ростова» с «Факелом»
Сегодня, 09:08
Более 10 млрд рублей уйдет на подготовку к отопительному сезону на Дону
Сегодня, 08:41
В пассажирском поезде произошел пожар на станции в Ростовской области
Сегодня, 08:01
В Ростовской области умерли 60 грудничков
Сегодня, 07:57
«Настоящий апокалипсис»: очевидцы сняли на камеру пожар у трассы в Ростовской области
Сегодня, 07:15