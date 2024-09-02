Фигурант признал вину в даче взятки экс-председателю суда из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Арестованный в апреле по делу о даче взятке бывшему главе районного суда в Ростове-на-Дону признал свою вину в полном объеме. Имя фигуранта — Николай Студеникин, по данным СМИ, мужчина полностью согласился с обвинениями и сотрудничает с следствием.
Напомним, экс-судье Елене Коблевой предъявлено обвинение по статье УК РФ о получении взятки. В ходе расследования она отказалась признавать вину. Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение об аресте Коблевой. Ее заключили под стражу в начале лета 2024 года. Ей вменяют получение денежного вознаграждения, чтобы она посодействовала отмене решения мирового судьи.
Уголовное дело в отношении Николая Студеникина было возбуждено в ноябре 2023 года по обвинению в передаче взятки должностному лицу в крупном размере. Но позднее предъявленное ему обвинение было переквалифицировано на ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).
На днях Басманный суд Москвы продлил срок содержания обоих фигурантов дела под стражей до ноября 2024 года.