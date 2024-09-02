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Фигурант признал вину в даче взятки экс-председателю суда из Ростова-на-Дону

Фигурант признал вину в даче взятки экс-председателю суда из Ростова-на-Дону

2 сентября 2024, 04:56
Фото: 1MI
Фигурант признал вину в даче взятки экс-председателю суда из Ростова-на-Дону
Фигурант уголовного дела о взятке, возбужденного в отношении экс-председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, Николай Студеникин признал в полном объеме свою вину, сообщает ТАСС о ссылкой на материалы дела.

Арестованный в апреле по делу о даче взятке бывшему главе районного суда в Ростове-на-Дону признал свою вину в полном объеме. Имя фигуранта — Николай Студеникин, по данным СМИ, мужчина полностью согласился с обвинениями и сотрудничает с следствием.

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Напомним, экс-судье Елене Коблевой предъявлено обвинение по статье УК РФ о получении взятки. В ходе расследования она отказалась признавать вину. Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение об аресте Коблевой. Ее заключили под стражу в начале лета 2024 года. Ей вменяют получение денежного вознаграждения, чтобы она посодействовала отмене решения мирового судьи.

Уголовное дело в отношении Николая Студеникина было возбуждено в ноябре 2023 года по обвинению в передаче взятки должностному лицу в крупном размере. Но позднее предъявленное ему обвинение было переквалифицировано на ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).

На днях Басманный суд Москвы продлил срок содержания обоих фигурантов дела под стражей до ноября 2024 года.

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