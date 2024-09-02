Фигурант признал вину в даче взятки экс-председателю суда из Ростова-на-Дону

Уголовное дело в отношении Николая Студеникина было возбуждено в ноябре 2023 года по обвинению в передаче взятки должностному лицу в крупном размере. Но позднее предъявленное ему обвинение было переквалифицировано на ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).