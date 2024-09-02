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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Где в Ростовской области живет больше всего шакалов

Зоолог рассказал, где в Ростовской области можно встретить агрессивных шакалов

2 сентября 2024, 05:26
Фото: Nevit Dilmen/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Где в Ростовской области живет больше всего шакалов
Корреспондент RostovGazeta выяснил у ростовского зоолога Регины Ерофеевой, в каком районе Ростовской области выше вероятность встретить агрессивного шакала.

По мнению ростовского зоолога Регины Ерофеевой, численность шакалов в Ростовской области с каждым годом растет.

«Шакалы обычно обитают подальше от человека, но, если кормовой базы недостаточно или они понимают, что есть более легкие пути добыть пищу, они селятся рядом с людьми: на окраинах поселков или городов», — объясняет эксперт.

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Регина Ерофеева отмечает, что наиболее часто шакалов замечают в Цимлянском, Волгодонском, Азовском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области.

В типичном поведении шакалов не заложена агрессия по отношению к человеку. На нападение, по словам зоолога, решаются только шакалы, зараженные бешенством.

«Вирус передается от одного зараженного животного через слюну к другим. Соответственно, чем больше особей сосредоточено на одной территории, тем больше вероятность, что среди них могут быть больные», — объясняет зоолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области начался сезон охоты на волков и шакалов.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Животные#Шакалы#Шакал
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