Зоолог рассказал, где в Ростовской области можно встретить агрессивных шакалов

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
По мнению ростовского зоолога Регины Ерофеевой, численность шакалов в Ростовской области с каждым годом растет.
«Шакалы обычно обитают подальше от человека, но, если кормовой базы недостаточно или они понимают, что есть более легкие пути добыть пищу, они селятся рядом с людьми: на окраинах поселков или городов», — объясняет эксперт.
Регина Ерофеева отмечает, что наиболее часто шакалов замечают в Цимлянском, Волгодонском, Азовском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области.
В типичном поведении шакалов не заложена агрессия по отношению к человеку. На нападение, по словам зоолога, решаются только шакалы, зараженные бешенством.
«Вирус передается от одного зараженного животного через слюну к другим. Соответственно, чем больше особей сосредоточено на одной территории, тем больше вероятность, что среди них могут быть больные», — объясняет зоолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области начался сезон охоты на волков и шакалов.