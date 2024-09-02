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Из-за пожаров Ростовскую область заполонят камеры видеофиксации

Из-за пожаров Ростовскую область заполонят камеры видеофиксации

2 сентября 2024, 09:35
Фото: 26.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Из-за пожаров Ростовскую область заполонят камеры видеофиксации
Систему видеонаблюдения за ландшафтными пожарами расширят в Ростовской области до конца года, сообщили в региональном правительстве.

С начала 2024 года на Дону появилось девять новых обзорно-поворотных камер. В планах — подключить еще 10. Их установят на территории Ростова-на-Дону, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Гуково и районов Песчанокопского, Цимлянского, Аксайского и Егорлыкского.

Всего в Ростовской области работают почти 250 различных камер, подключенных к системе мониторинга природных пожаров. Они могут распознавать дым и огонь и направлять сигнал о возгорании с точными координатами. Затем диспетчер просматривает камеры и оповещает экстренные службы.

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Помимо специальных камер, к видеомониторингу могут подключить и любые другие, расположенные поблизости от места ЧП.

За восемь месяцев в этом году с помощью системы мониторинга обнаружили более тысячи ландшафтных и пару десятков лесных пожаров.

За сутки 31 августа на Дону произошли 42 крупных пожара. Сколько еще ликвидировали на ранней стадии благодаря камерам, в региональном ГУ МЧС не уточнили.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Пожары#Лесные пожары#Видеонаблюдение#Экстренные службы#Система мониторинга
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