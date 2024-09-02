Из-за пожаров Ростовскую область заполонят камеры видеофиксации

Всего в Ростовской области работают почти 250 различных камер, подключенных к системе мониторинга природных пожаров. Они могут распознавать дым и огонь и направлять сигнал о возгорании с точными координатами. Затем диспетчер просматривает камеры и оповещает экстренные службы.