Из-за пожаров Ростовскую область заполонят камеры видеофиксации

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
С начала 2024 года на Дону появилось девять новых обзорно-поворотных камер. В планах — подключить еще 10. Их установят на территории Ростова-на-Дону, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Гуково и районов Песчанокопского, Цимлянского, Аксайского и Егорлыкского.
Всего в Ростовской области работают почти 250 различных камер, подключенных к системе мониторинга природных пожаров. Они могут распознавать дым и огонь и направлять сигнал о возгорании с точными координатами. Затем диспетчер просматривает камеры и оповещает экстренные службы.
Помимо специальных камер, к видеомониторингу могут подключить и любые другие, расположенные поблизости от места ЧП.
За восемь месяцев в этом году с помощью системы мониторинга обнаружили более тысячи ландшафтных и пару десятков лесных пожаров.
За сутки 31 августа на Дону произошли 42 крупных пожара. Сколько еще ликвидировали на ранней стадии благодаря камерам, в региональном ГУ МЧС не уточнили.