Каратэ приходит в школы

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
О том, в каких школах Ростова появится этот модуль, и о достижениях и перспективах ростовских каратистов мы поговорили с преподавателем этой спортивной дисциплины в Суворовском, главным тренером сборной Ростовской области Олегом Захаровым.
— Секция каратэ в Суворовском работает уже более 5 лет, за это время ваши воспитанники одержали множество побед. Нет ли ощущения, что потолок уже достигнут и дальше развиваться некуда?
— Такого ощущения нет. Несмотря на успехи юных спортсменов, мы еще только в начале большого спортивного пути. Достижения детей лишь показывают, что мы находимся в верном направлении развития нашего клуба. За годы тренировок мы смогли оптимизировать систему отбора перспективных ребят и отработать технологию их индивидуального развития в спорте. Детский спорт это всего лишь важный шаг на пути к высшему спортивному мастерству. Так что нам есть, куда еще расти и развиваться. Когда ребята смогут достойно представлять наш клуб и регион на соревнованиях среди взрослых — Чемпионатах России, Европы и мира, тогда можно будет говорить о приближении к потолку развития спортивной карьеры ребят. В общем, все еще впереди. Как минимум, на ближайшие 10 лет есть много поставленных целей, которые необходимо будет достигнуть нашим спортсменам.
— Уже можно говорить, что скоро спортивный год 2024 подойдет к концу, чем могут похвастаться каратисты Суворовского?
— В этом году спортсмены, как самостоятельно, так и в составе областной сборной, участвовали в региональных, а также всероссийских и международных соревнованиях (Москва, Минск, Токио). Лидерам клуба удалось выйти в финалы и стать призерами почти во всех турнирах, в которых они принимали участие — Первенство Ростовской области, Первенство Южного Федерального округа, Всероссийские соревнования в Москве, а также международные турниры Open Russian Cup 2024 в Москве и Belarus Open Cup в Минске. На международном турнире в Японии наш спортсмен показал лучший результат среди иностранных участников из 30 стран, уступив лишь топовым японским спортсменам, и вышел на 12 место во всемирной классификации в возрастной категории 11 лет.
— Секция в Суворовском это же и площадка для разработки новой методологии, какие здесь новые достижения?
— Да, в этом году на основе опыта участия наших спортсменов в соревнованиях различного уровня, а также применения в подготовке различных тренировочных методик, удалось обобщить материал и подготовить учебное пособие «Теория и методика ката киокусинкай». Это учебное пособие для будущих тренеров — студентов спортивных вузов. Выход запланирован в издательстве Южного Федерального университета осенью этого года.
— С 1 сентября модуль «Киокусинкай» можно включать в школьную программу. Будет ли это сделано в Ростове и области?
— В настоящее время по всей стране ведется большая работа по реализации общероссийского проекта «Киокусинкай в школу». Приказом Минпросвещения РФ от 19 марта 2024 года вводится вариативный модуль «Киокусинкай» для учащихся 1-11 классов. Данный модуль включен в федеральную рабочую программу по учебному предмету «Физическая культура» как часть основных общеобразовательных программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. В нескольких школах Ростова-на-Дону, в том числе и в школе №75 в Суворовском, с 1 сентября будут введены занятия киокусинкай в соответствии с указанным приказом. В преддверии нового учебного года общероссийской федерацией «Ассоциация Киокусинкай России» ведется работа по научно-методическому сопровождению данных процессов. В этой работе я принимаю активное участие.
— И традиционный вопрос, какие планы на следующий сезон?
— Среди планов предстоящего сезона и увеличение набора новых юных спортсменов с целью последующего отбора и селекции. Как раз сейчас объявлен набор детей от 7 лет в наш клуб. Главное в этом году это участие во Всероссийском турнире «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. Турнир пройдет в конце октября. Также, примем участие в нескольких муниципальных и региональных турнирах. Некоторым спортсменам предстоит переход в новые возрастные категории. Теперь их задача, это уверенно закрепиться в числе лидеров в старшем возрасте.