Каратэ приходит в школы

— Такого ощущения нет. Несмотря на успехи юных спортсменов, мы еще только в начале большого спортивного пути. Достижения детей лишь показывают, что мы находимся в верном направлении развития нашего клуба. За годы тренировок мы смогли оптимизировать систему отбора перспективных ребят и отработать технологию их индивидуального развития в спорте. Детский спорт это всего лишь важный шаг на пути к высшему спортивному мастерству. Так что нам есть, куда еще расти и развиваться. Когда ребята смогут достойно представлять наш клуб и регион на соревнованиях среди взрослых — Чемпионатах России, Европы и мира, тогда можно будет говорить о приближении к потолку развития спортивной карьеры ребят. В общем, все еще впереди. Как минимум, на ближайшие 10 лет есть много поставленных целей, которые необходимо будет достигнуть нашим спортсменам.