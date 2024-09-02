Крупный степной пожар под Волгодонском отрезал путь к станице Романовской

Крупный пожар в степи под Волгодонском начался еще днем 2 сентября. Сильный ветер мгновенно разнес огонь по огромной площади. К 20:00 площадь ЧП увеличилась в несколько раз. Только со стороны фронта спасатели зафиксировали порядка 1000 метров травы, объятой пламенем.