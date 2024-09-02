Крупный степной пожар под Волгодонском отрезал путь к станице Романовской

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
По словам очевидцев, огонь преградил путь к соседнему населенному пункту. Пламя очень близко подобралось к дороге. Водители не рискуют проезжать по опасному участку. Десятки машин остановились перед линией пожара.
Крупный пожар в степи под Волгодонском начался еще днем 2 сентября. Сильный ветер мгновенно разнес огонь по огромной площади. К 20:00 площадь ЧП увеличилась в несколько раз. Только со стороны фронта спасатели зафиксировали порядка 1000 метров травы, объятой пламенем.
На месте работают около сотни огнеборцев, задействованы более 20 автоцистерн. Тушить пожар помогают казаки и добровольцы.
О пострадавших или погибших в результате происшествия пока нет информации.
Ранее RostovGazeta показывала, что происходит на месте ЧП. Страшные кадры пожара на границе Волгодонска со станице Романовской разлетелись по соцсетям.